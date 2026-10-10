Transforma tu desayuno: La receta de arepa con zanahoria que está marcando tendencia

Beneficios de innovar en tu primera comida

Más allá de su valor cultural, la arepa es una fuente excelente de energía de rápida absorción. Al ser naturalmente libre de gluten, se convierte en un lienzo perfecto para combinar con diversas proteínas y grasas saludables. La ciencia sugiere que las preparaciones a base de maíz o cereales integrales aportan nutrientes esenciales como fibra, magnesio y antioxidantes, fundamentales para mantener un estilo de vida equilibrado desde casa.

Si buscas salir de la rutina sin abandonar este hábito esencial, integrar vegetales a la masa es una excelente estrategia. La arepa con zanahoria, por ejemplo, destaca por su color vibrante, una textura sumamente suave y un toque dulce natural que deleitará a toda la familia.

Receta: Arepa de zanahoria y avena

Esta preparación es una base ideal que puedes ajustar según tus gustos personales. Aquí te presentamos los pasos para elaborarla:

Ingredientes necesarios:

– 200 g de harina de avena

– 100 g de avena en hojuelas

– 2 tazas de agua tibia

– 1 zanahoria rallada

– 1 cucharadita de sal

– Proteína de tu preferencia para el relleno

Instrucciones de preparación:

1. En un recipiente amplio, combina la harina de avena con el agua tibia, amasando hasta obtener una mezcla homogénea.

2. Incorpora las hojuelas de avena, la zanahoria rallada y la sal. Continúa amasando hasta que todos los elementos estén perfectamente integrados.

3. Deja reposar la masa durante 10 minutos para que las fibras se hidraten correctamente.

4. Divide la mezcla en porciones pequeñas y dales forma circular con tus manos.

5. Calienta un sartén a fuego medio.

6. Coloca las arepas en el sartén y cocina durante aproximadamente 10 minutos, o hasta que la superficie presente un tono dorado uniforme.

7. Retira del fuego y deja reposar un breve momento.

8. Ábrelas por la mitad y rellénalas con la proteína que más te guste.