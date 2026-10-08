El pan ha sido un alimento fundamental en la dieta de millones de personas a nivel global durante más de 10.000 años. En Venezuela, este producto es un protagonista indiscutible en desayunos, almuerzos, meriendas y cenas familiares.
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Gastronomía
Pan de avena: la alternativa saludable que está transformando los desayunos en casa
Una opción nutritiva y rápida para sustituir el pan tradicional en la mesa familiar
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