El secreto para unas arepas de chicharrón que te harán agua la boca

Si eres un apasionado de este plato tradicional, seguramente has explorado diversas formas de prepararlo, añadiendo colores y sabores únicos a la masa. Una de las variantes más apreciadas es la que incorpora el chicharrón: ese delicioso cuerito, la grasita y trozos de carne de cochino frito, sazonados a la perfección para aportar un toque crujiente inigualable. A continuación, te presentamos la guía paso a paso para elaborar esta delicia en casa.

Ingredientes necesarios para tus arepas de chicharrón

– 1 kg de harina de maíz precocida

– 300 g de chicharrón finamente molido

– 2 cucharadas de ajo en polvo

– 2 cucharadas de sal

– 2 litros de agua

– Aceite vegetal para freír

Instrucciones de preparación

1. En un recipiente amplio, integra todos los ingredientes secos: la harina de maíz, el chicharrón molido, el ajo en polvo y la sal. Mezcla bien para que los sabores se distribuyan uniformemente.

2. Incorpora gradualmente los dos litros de agua mientras amasas hasta obtener una consistencia suave y homogénea. Deja reposar la masa durante unos 15 minutos para que se hidrate correctamente.

3. Una vez que la masa tenga la textura ideal, procede a formar esferas y aplánalas suavemente para darles la forma circular característica.

4. Puedes personalizarlas según tu gusto: hazlas pequeñas tipo abrebocas, o grandes con un pequeño orificio en el centro para asegurar una cocción pareja y evitar que absorban demasiado aceite. Si prefieres una opción más ligera, puedes sellarlas en la sartén caliente hasta que doren y terminar su cocción en el horno.

5. Al estar listas, disfrútalas solas o acompáñalas con una buena porción de queso rallado para resaltar aún más su sabor.