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Gastronomía

El secreto para unas arepas de chicharrón que te harán agua la boca

Una explosión de sabor criollo que combina la textura del maíz con el toque crujiente del cochino frito

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Imagen de la noticia: El secreto para unas arepas de chicharrón que te harán agua la boca

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La arepa es, sin duda, el emblema de la cocina en Venezuela. Elaborada principalmente a base de maíz, este cereal fundamental en la dieta global, se ha consolidado como el acompañante infaltable en desayunos, almuerzos y cenas, ya sea sola o rellena con los ingredientes más variados.

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Si eres un apasionado de este plato tradicional, seguramente has explorado diversas formas de prepararlo, añadiendo colores y sabores únicos a la masa. Una de las variantes más apreciadas es la que incorpora el chicharrón: ese delicioso cuerito, la grasita y trozos de carne de cochino frito, sazonados a la perfección para aportar un toque crujiente inigualable. A continuación, te presentamos la guía paso a paso para elaborar esta delicia en casa.

Ingredientes necesarios para tus arepas de chicharrón

– 1 kg de harina de maíz precocida

– 300 g de chicharrón finamente molido

– 2 cucharadas de ajo en polvo

– 2 cucharadas de sal

– 2 litros de agua

– Aceite vegetal para freír

Instrucciones de preparación

1. En un recipiente amplio, integra todos los ingredientes secos: la harina de maíz, el chicharrón molido, el ajo en polvo y la sal. Mezcla bien para que los sabores se distribuyan uniformemente.

2. Incorpora gradualmente los dos litros de agua mientras amasas hasta obtener una consistencia suave y homogénea. Deja reposar la masa durante unos 15 minutos para que se hidrate correctamente.

3. Una vez que la masa tenga la textura ideal, procede a formar esferas y aplánalas suavemente para darles la forma circular característica.

4. Puedes personalizarlas según tu gusto: hazlas pequeñas tipo abrebocas, o grandes con un pequeño orificio en el centro para asegurar una cocción pareja y evitar que absorban demasiado aceite. Si prefieres una opción más ligera, puedes sellarlas en la sartén caliente hasta que doren y terminar su cocción en el horno.

5. Al estar listas, disfrútalas solas o acompáñalas con una buena porción de queso rallado para resaltar aún más su sabor.

Entre harina y grasa sagrada: El crujir del chicharrón que transformó la arepa tradicional Freepik

Con información de Freepik

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