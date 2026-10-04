La arepa es, sin duda, el emblema de la cocina en Venezuela. Elaborada principalmente a base de maíz, este cereal fundamental en la dieta global, se ha consolidado como el acompañante infaltable en desayunos, almuerzos y cenas, ya sea sola o rellena con los ingredientes más variados.
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Gastronomía
El secreto para unas arepas de chicharrón que te harán agua la boca
Una explosión de sabor criollo que combina la textura del maíz con el toque crujiente del cochino frito
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