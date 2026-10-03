Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Gastronomía

Combate el calor con estas tres recetas refrescantes de frappé

Opciones refrescantes

|2 min|
Imagen de la noticia: Combate el calor con estas tres recetas refrescantes de frappé

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El frappé se caracteriza por ser una bebida helada y de consistencia suave, elaborada principalmente con hielo triturado. Su textura, espesa y sedosa, recuerda a un granizado con un toque más cremoso. Es una alternativa ideal para aliviar el calor, por lo que presentamos tres opciones prácticas para preparar en casa durante estos días de altas temperaturas.

Lee también
Majarete: el postre tradicional que sigue conquistando los hogares venezolanos

De café

Ingredientes

– Café soluble (2 cucharadas)

– Azúcar (2 cucharadas)

– Agua (1/2 taza)

– Hielo picado (400 g)

Para la espuma:

– Café soluble (1 cucharada)

– Azúcar (1 cucharada)

– Agua (60 ml)

Preparación

1. Para la espuma, combine los ingredientes en un recipiente y bata con varillas hasta obtener una mezcla firme y estable.

2. Para el frappé, integre en un procesador de alimentos el café, el azúcar y el agua. Triture a máxima potencia durante un minuto.

3. Incorpore el hielo y continúe procesando hasta lograr una textura granizada. Sirva inmediatamente y corone con la espuma preparada previamente.

Tres sencillas recetas: Aprende cómo transformar el hielo en un delicioso frappé ideal para combatir las altas temperaturas

Freepik

De fresa

Ingredientes

– Leche condensada (1/2 taza)

– Fresas lavadas (2 tazas)

– Jugo de naranja natural (1/2 taza)

– Jugo de limón (1 cucharadita)

– Agua (1/2 taza)

– Hielo (4 cubos grandes)

Preparación

1. Coloque todos los ingredientes en la licuadora.

2. Procese durante 5 minutos o hasta alcanzar la consistencia de frappé deseada.

3. Sirva en una copa y decore con fresas frescas.

Tres sencillas recetas: Aprende cómo transformar el hielo en un delicioso frappé ideal para combatir las altas temperaturas

Freepik

De frutas

Ingredientes

– Piña fresca (4 oz)

– Melón (4 oz)

– Patilla (4 oz)

– Lechosa (4 oz)

– Azúcar morena (2 cucharadas)

– Hielo

Preparación

1. Trocee todas las frutas.

2. Incorpore los ingredientes en la licuadora y ajuste el dulzor con azúcar si es necesario. Puede añadir otras frutas de su preferencia como mango o fresas.

3. Procese con el hielo hasta obtener una mezcla homogénea y refrescante.

Tres sencillas recetas: Aprende cómo transformar el hielo en un delicioso frappé ideal para combatir las altas temperaturas

Freepik

Con información de Freepik

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

GastronomíaBebidasRecetasVerano

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.