Combate el calor con estas tres recetas refrescantes de frappé

De café

Ingredientes

– Café soluble (2 cucharadas)

– Azúcar (2 cucharadas)

– Agua (1/2 taza)

– Hielo picado (400 g)

Para la espuma:

– Café soluble (1 cucharada)

– Azúcar (1 cucharada)

– Agua (60 ml)

Preparación

1. Para la espuma, combine los ingredientes en un recipiente y bata con varillas hasta obtener una mezcla firme y estable.

2. Para el frappé, integre en un procesador de alimentos el café, el azúcar y el agua. Triture a máxima potencia durante un minuto.

3. Incorpore el hielo y continúe procesando hasta lograr una textura granizada. Sirva inmediatamente y corone con la espuma preparada previamente.

Freepik

De fresa

Ingredientes

– Leche condensada (1/2 taza)

– Fresas lavadas (2 tazas)

– Jugo de naranja natural (1/2 taza)

– Jugo de limón (1 cucharadita)

– Agua (1/2 taza)

– Hielo (4 cubos grandes)

Preparación

1. Coloque todos los ingredientes en la licuadora.

2. Procese durante 5 minutos o hasta alcanzar la consistencia de frappé deseada.

3. Sirva en una copa y decore con fresas frescas.

Freepik

De frutas

Ingredientes

– Piña fresca (4 oz)

– Melón (4 oz)

– Patilla (4 oz)

– Lechosa (4 oz)

– Azúcar morena (2 cucharadas)

– Hielo

Preparación

1. Trocee todas las frutas.

2. Incorpore los ingredientes en la licuadora y ajuste el dulzor con azúcar si es necesario. Puede añadir otras frutas de su preferencia como mango o fresas.

3. Procese con el hielo hasta obtener una mezcla homogénea y refrescante.

Freepik