El frappé se caracteriza por ser una bebida helada y de consistencia suave, elaborada principalmente con hielo triturado. Su textura, espesa y sedosa, recuerda a un granizado con un toque más cremoso. Es una alternativa ideal para aliviar el calor, por lo que presentamos tres opciones prácticas para preparar en casa durante estos días de altas temperaturas.
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Gastronomía
Combate el calor con estas tres recetas refrescantes de frappé
Opciones refrescantes
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