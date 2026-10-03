Sorprende a todos con este mousse de maní: la receta infalible que no lleva huevo

La tendencia de adaptar recetas clásicas hacia versiones libres de alérgenos responde a una demanda creciente por opciones inclusivas. Estas preparaciones no solo enriquecen el menú diario, sino que demuestran que es posible crear aperitivos de alta calidad con métodos sencillos, accesibles para cualquier persona desde su cocina.

Preparación del mousse cremoso de maní

Para elaborar esta receta, diseñada para cuatro comensales, necesitará 300 mililitros de nata para montar, 135 gramos de crema de maní a temperatura ambiente, 40 gramos de azúcar glass y una cucharadita de extracto de vainilla. Para el toque final, puede emplear chispas de chocolate y maní, ya sea entero o triturado.

El procedimiento comienza batiendo la nata líquida junto con el azúcar glass y la vainilla hasta obtener una consistencia firme. Seguidamente, se integra la crema de maní, batiendo nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea. Se recomienda utilizar una manga pastelera con boquilla estrellada y dejar reposar la preparación en el refrigerador durante una hora.

Una vez transcurrido este tiempo, la mezcla puede servirse en copas individuales o en un recipiente para untar. Es necesario refrigerar por cuatro horas adicionales para que la textura se asiente correctamente. Antes de servir, decore con el maní y las chispas de chocolate.

Esta receta destaca por no incluir huevo, siendo una opción ideal para personas con restricciones alimentarias o que siguen una dieta vegana. Además, su sabor combina de forma excelente con mermeladas, chocolate o dulce de leche. ¡Buen provecho!