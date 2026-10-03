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Gastronomía

Sorprende a todos con este mousse de maní: la receta infalible que no lleva huevo

Una alternativa dulce y versátil para lucirse en cualquier ocasión especial

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La cocina actual busca constantemente propuestas creativas que logren deleitar los paladares más exigentes, priorizando la sencillez en la preparación sin sacrificar la calidad. El maní, un ingrediente tradicionalmente consumido en su estado natural o salado, ha cobrado un nuevo protagonismo en la repostería moderna y la gastronomía creativa. Expertos culinarios destacan que incorporar frutos secos en recetas dulces permite obtener texturas intensas y cremosas, perfectas para cerrar una comida familiar o aportar un toque de distinción en eventos sociales.

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La tendencia de adaptar recetas clásicas hacia versiones libres de alérgenos responde a una demanda creciente por opciones inclusivas. Estas preparaciones no solo enriquecen el menú diario, sino que demuestran que es posible crear aperitivos de alta calidad con métodos sencillos, accesibles para cualquier persona desde su cocina.

Mousse de maní sin huevo conquista las mesas modernas: alternativa dulce y versátil para el menú

Preparación del mousse cremoso de maní

Para elaborar esta receta, diseñada para cuatro comensales, necesitará 300 mililitros de nata para montar, 135 gramos de crema de maní a temperatura ambiente, 40 gramos de azúcar glass y una cucharadita de extracto de vainilla. Para el toque final, puede emplear chispas de chocolate y maní, ya sea entero o triturado.

El procedimiento comienza batiendo la nata líquida junto con el azúcar glass y la vainilla hasta obtener una consistencia firme. Seguidamente, se integra la crema de maní, batiendo nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea. Se recomienda utilizar una manga pastelera con boquilla estrellada y dejar reposar la preparación en el refrigerador durante una hora.

Una vez transcurrido este tiempo, la mezcla puede servirse en copas individuales o en un recipiente para untar. Es necesario refrigerar por cuatro horas adicionales para que la textura se asiente correctamente. Antes de servir, decore con el maní y las chispas de chocolate.

Esta receta destaca por no incluir huevo, siendo una opción ideal para personas con restricciones alimentarias o que siguen una dieta vegana. Además, su sabor combina de forma excelente con mermeladas, chocolate o dulce de leche. ¡Buen provecho!

Con información de noticiascol.com

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