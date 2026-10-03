La cocina actual busca constantemente propuestas creativas que logren deleitar los paladares más exigentes, priorizando la sencillez en la preparación sin sacrificar la calidad. El maní, un ingrediente tradicionalmente consumido en su estado natural o salado, ha cobrado un nuevo protagonismo en la repostería moderna y la gastronomía creativa. Expertos culinarios destacan que incorporar frutos secos en recetas dulces permite obtener texturas intensas y cremosas, perfectas para cerrar una comida familiar o aportar un toque de distinción en eventos sociales.
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Gastronomía
Sorprende a todos con este mousse de maní: la receta infalible que no lleva huevo
Una alternativa dulce y versátil para lucirse en cualquier ocasión especial
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