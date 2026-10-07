El secreto de los chefs para que el pescado al horno no te quede seco

El error más frecuente al cocinar esta proteína es exceder el tiempo de cocción, lo que provoca una pérdida rápida de humedad, dejando la carne seca o dura. Especialistas en la materia ofrecen recomendaciones prácticas para elevar la calidad de los platos servidos en la mesa, sugiriendo ajustes en la preparación y un monitoreo constante del calor.

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Pescado en su punto

El reconocido cocinero español José Fuentes ha compartido una técnica infalible para mejorar la preparación de pescados al horno. Según el experto en gastronomía gaditana, el secreto para obtener una carne sabrosa y tierna radica en evitar que la temperatura interna supere los 50°C durante la cocción. A este nivel térmico, el alimento conserva su jugosidad y mantiene intactas sus propiedades.

Para lograrlo, el chef sugiere un método ingenioso que aprovecha la anatomía del ejemplar: mantener la espina central apoyada sobre uno de los lomos durante el horneado. De esta manera, el hueso funciona como un escudo térmico natural que mitiga el impacto directo del calor, permitiendo obtener dos texturas distintas en una misma pieza.

La parte protegida por la espina mantiene una suavidad ideal para los paladares más exigentes, mientras que el lomo expuesto adquiere una firmeza mayor. Esta técnica es especialmente útil cuando se cocina para comensales con gustos variados. Además, el uso de un termómetro de cocina es fundamental para monitorear el centro de la pieza sin necesidad de cortarla. Aunque las normas de seguridad alimentaria sugieren llegar a los 63°C, el límite de los 50°C es el equilibrio perfecto recomendado por los expertos en alta cocina para disfrutar de un pescado fresco y en su punto.