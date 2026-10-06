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Gastronomía

Empieza el día con energía: Por qué la granola es tu mejor aliada en el desayuno

Una guía práctica para elaborar este alimento energético y mejorar tu primera comida del día

|3 min|
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El desayuno, esa primera comida que rompe el ayuno nocturno, debe proporcionar entre el 20% y el 25% de la energía diaria necesaria para el organismo. En este sentido, la granola se presenta como una alternativa ideal, ya que ofrece energía sostenida, fibra y nutrientes esenciales para comenzar la mañana con buen pie. Es una opción práctica y saludable para quienes buscan un alimento completo que brinde vitalidad desde temprano.

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La clave de su éxito radica en su composición: una mezcla equilibrada de avena, frutos secos, semillas y frutas deshidratadas, que suele endulzarse con miel o jarabe de arce y hornearse hasta obtener una textura crujiente. Si deseas incorporar este alimento a tu rutina, preparar tu propia granola en casa es una excelente alternativa para tener siempre a mano.

Ingredientes necesarios para tu granola casera

Para elaborar esta receta, necesitarás los siguientes insumos:

– 50 g de avellanas

– 150 g de copos de avena

– 25 g de semillas de auyama

– 15 g de aceite de oliva virgen extra

– 20 g de miel

– 20 g de pasas

Preparación paso a paso

1. Comienza troceando ligeramente los 50 g de avellanas.

2. En un bol, combina las avellanas picadas con los 150 g de copos de avena y los 25 g de semillas de auyama.

3. Incorpora los 15 g de aceite de oliva virgen extra y mezcla bien. Luego, añade los 20 g de miel y remueve hasta integrar todo.

4. Extiende la mezcla en una bandeja apta para horno, asegurándote de que quede bien distribuida para un tostado uniforme.

5. Hornea a 170 ºC durante un periodo de 20 a 25 minutos. Es importante vigilar el proceso hasta que desprenda un aroma a tostado y adquiera un tono dorado, evitando que se queme.

6. Deja reposar la mezcla durante 15 minutos y, una vez templada, añade los 20 g de pasas.

7. Mezcla nuevamente y, cuando esté completamente fría, almacena la granola en un recipiente hermético para mantener su frescura y textura crujiente por más tiempo.

8. Puedes disfrutarla sola o combinarla con yogur natural.

Consejo del experto

Si prefieres una granola con más textura y trozos compactos, simplemente aumenta la cantidad de miel en la preparación.

Mañanas crujientes y conscientes: Guía para elaborar granola casera y transformar tu primer plato del díaFreepik

Con información de Freepik

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