El desayuno, esa primera comida que rompe el ayuno nocturno, debe proporcionar entre el 20% y el 25% de la energía diaria necesaria para el organismo. En este sentido, la granola se presenta como una alternativa ideal, ya que ofrece energía sostenida, fibra y nutrientes esenciales para comenzar la mañana con buen pie. Es una opción práctica y saludable para quienes buscan un alimento completo que brinde vitalidad desde temprano.
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Gastronomía
Empieza el día con energía: Por qué la granola es tu mejor aliada en el desayuno
Una guía práctica para elaborar este alimento energético y mejorar tu primera comida del día
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