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Gastronomía

El bocadillo de plátano: el dulce tradicional que no puede faltar en tu mesa

Una guía práctica para aprovechar los plátanos maduros y mantener viva la tradición culinaria en casa

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Dentro de la vasta oferta de dulces típicos de Venezuela, el bocadillo de plátano destaca como un manjar que ha perdurado en el gusto de los venezolanos durante décadas. Esta preparación, transmitida con cariño por nuestras abuelas, representa una parte fundamental de nuestro patrimonio gastronómico, y aprender a elaborarlo es una excelente forma de preservar esa herencia familiar.

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Este postre se caracteriza por ser una solución ingeniosa para aprovechar aquellos plátanos que han alcanzado un estado de maduración avanzado, conocidos popularmente como plátanos «pasados» o de cáscara oscura. En lugar de desecharlos, podemos transformarlos en una merienda exquisita siguiendo unos pasos sencillos.

Ingredientes necesarios

Para preparar este dulce en casa, necesitarás los siguientes elementos:

– 5 plátanos maduros

– 800 gramos de azúcar

– El jugo de un limón

– 2 cucharadas de esencia de vainilla

– Azúcar adicional para el acabado final

Instrucciones de preparación

1. Comienza pelando los plátanos y troceándolos para facilitar su procesamiento.

2. Tritura la fruta hasta obtener una consistencia cremosa y homogénea.

3. En una olla de fondo grueso o con recubrimiento antiadherente, coloca el azúcar junto con el jugo de limón.

4. Cocina la mezcla hasta alcanzar el punto de bola, asegurándote de que el azúcar se disuelva completamente sin llegar a quemarse.

5. Incorpora el puré de plátano a la olla y cocina a fuego alto, removiendo constantemente. La mezcla irá reduciendo y oscureciéndose hasta adquirir una textura espesa y firme.

6. Prepara una bandeja forrándola con papel para hornear y extiende la mezcla de manera uniforme con ayuda de una espátula.

7. Deja reposar la preparación, preferiblemente de un día para otro, hasta que alcance la firmeza adecuada.

8. Desmolda con cuidado y corta la masa en rectángulos pequeños.

9. Para finalizar, pasa cada pieza por azúcar para darles el toque decorativo y dulce característico.

Manjar de la abuela y furor moderno: el renacer artesanal del clásico bocadillo de plátano  

Con información de Freepik

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