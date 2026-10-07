Dentro de la vasta oferta de dulces típicos de Venezuela, el bocadillo de plátano destaca como un manjar que ha perdurado en el gusto de los venezolanos durante décadas. Esta preparación, transmitida con cariño por nuestras abuelas, representa una parte fundamental de nuestro patrimonio gastronómico, y aprender a elaborarlo es una excelente forma de preservar esa herencia familiar.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Gastronomía
El bocadillo de plátano: el dulce tradicional que no puede faltar en tu mesa
Una guía práctica para aprovechar los plátanos maduros y mantener viva la tradición culinaria en casa
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Freepik
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...