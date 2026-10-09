El deterioro acelerado de las frutas es un problema frecuente que afecta el presupuesto familiar. Entre los alimentos que se dañan con mayor rapidez, el cambur destaca por su tendencia a pasar de un estado óptimo a la descomposición en pocos días. Esta situación no solo genera desperdicio, sino que también representa una pérdida económica constante para los consumidores.
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Gastronomía
¡Adiós al desperdicio! El truco definitivo para que tus cambures duren hasta 16 días frescos
Una técnica sencilla con frascos de vidrio permite prolongar la vida útil de esta fruta sin alterar sus propiedades nutritivas
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Con información de noticiascol.com
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