¡Adiós al desperdicio! El truco definitivo para que tus cambures duren hasta 16 días frescos

Aunque existen métodos tradicionales, como cubrir el tallo o usar envoltorios plásticos, muchas de estas prácticas resultan poco eficaces a largo plazo. Por ello, encontrar soluciones prácticas para extender la vida útil de los alimentos, sin comprometer su calidad, es una prioridad en la cocina diaria.

Recientemente, ha surgido una propuesta sencilla que utiliza elementos comunes en cualquier hogar. El procedimiento consiste en trocear los cambures mientras aún están firmes e introducirlos en un recipiente de vidrio con cierre hermético. A diferencia de las técnicas convencionales, este método evita el uso de papel aluminio o plástico.

El éxito de esta técnica radica en controlar la liberación de etileno, el gas natural que acelera la maduración, además de reducir el contacto de la pulpa con el aire. Una vez sellado, el frasco debe guardarse en un lugar fresco, lejos de la luz solar y a una temperatura constante de unos doce grados. Siguiendo estos pasos, es posible mantener la firmeza, el color y el sabor de la fruta hasta por 16 días, sin necesidad de recurrir a la congelación.