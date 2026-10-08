La repostería en el hogar ha evolucionado para ofrecer alternativas deliciosas que se ajustan a las necesidades dietéticas actuales. Cada vez es más frecuente que familias y grupos de amigos busquen opciones dulces libres de alérgenos o ingredientes procesados, sin tener que renunciar al placer de compartir un buen postre en la mesa.
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Gastronomía
Postres saludables: La receta de bizcocho que todos pueden disfrutar en casa
Una alternativa deliciosa y equilibrada para compartir sin restricciones alimentarias
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