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Gastronomía

Postres saludables: La receta de bizcocho que todos pueden disfrutar en casa

Una alternativa deliciosa y equilibrada para compartir sin restricciones alimentarias

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La repostería en el hogar ha evolucionado para ofrecer alternativas deliciosas que se ajustan a las necesidades dietéticas actuales. Cada vez es más frecuente que familias y grupos de amigos busquen opciones dulces libres de alérgenos o ingredientes procesados, sin tener que renunciar al placer de compartir un buen postre en la mesa.

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Las alergias, las intolerancias alimentarias y el deseo de mantener una dieta equilibrada impulsan la creación de preparaciones innovadoras que sustituyen el azúcar refinado y la leche por productos más ligeros. Adaptar las recetas tradicionales de bizcocho permite obtener propuestas sumamente apetecibles que cuidan el bienestar digestivo de todos los comensales.

A través de combinaciones sencillas de frutas y hortalizas cotidianas, la cocina dulce demuestra que es posible lograr postres altamente nutritivos, esponjosos y aptos para todos, convirtiendo cualquier reunión o merienda en un momento especial y completamente incluyente.

Bizcocho de manzana y zanahoria sin lactosa ni azúcar: repostería saludable para todosFoto: Gemini IA

Bizcocho de manzana y zanahoria

Esta receta destaca por utilizar manzana y zanahoria rallada, dos ingredientes que aportan una jugosidad excepcional y un dulzor natural a la masa. Para sustituir el azúcar tradicional se emplea fructosa, mientras que el queso crema sin lactosa y el aceite de girasol garantizan una textura suave y esponjosa.

El proceso comienza batiendo los huevos con la fructosa hasta lograr una mezcla blanquecina, a la que se le añade ralladura de limón, naranja, el queso crema y el aceite. Posteriormente, se incorporan la harina tamizada con la levadura mediante movimientos envolventes, para después añadir la zanahoria y una manzana cortada en finas láminas.

La preparación se vierte en un molde previamente engrasado con margarina vegetal y espolvoreado con pan rallado, un truco tradicional que facilita el desmolde. Para decorar, se colocan rodajas de manzana en la superficie formando un diseño vistoso y pequeños trozos de margarina vegetal.

Tras un horneado de entre 40 y 50 minutos a 180 grados, el postre se retira del horno. Finalmente, se le da un acabado brillante pincelando la parte superior con un poco de sirope de ágave o mermelada sin azúcar disuelta en zumo de limón, logrando un resultado atractivo, saludable y perfecto para cualquier ocasión.

¡Buen provecho!

Con información de noticiascol.com

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