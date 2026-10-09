¡Celebra el Día Mundial del Huevo con estas tres recetas infalibles!

De acuerdo con los expertos, cada unidad proporciona aproximadamente 6 gramos de proteína de alto valor biológico, incluyendo todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede sintetizar por sí mismo, siendo fundamentales para la regeneración de tejidos y la preservación de la masa muscular.

Cada segundo viernes de octubre se conmemora el Día Mundial del Huevo. Para honrar su versatilidad y beneficios, presentamos tres preparaciones sencillas y nutritivas.

Pericos

Ingredientes

– 2 tallos de cebollín (o media cebolla)

– 1 tomate

– 2 huevos

– Sal al gusto

– 1 cucharada de mantequilla

Preparación

1. Limpiar bien el cebollín y el tomate. Picar el cebollín en rodajas finas y el tomate en cubos pequeños.

2. Batir los huevos añadiendo una pizca de sal.

3. Derretir la mantequilla en una sartén a fuego bajo y sofreír el cebollín por 2 minutos, removiendo ocasionalmente.

4. Incorporar los tomates y cocinar por 3 minutos adicionales.

5. Verter los huevos batidos en la sartén y cocinar a fuego medio-bajo, revolviendo constantemente con una paleta de madera hasta que alcancen el punto de cocción deseado.

6. Servir los huevos pericos inmediatamente.

Encapotados

Ingredientes

– 50 g de mantequilla, 50 g de harina de trigo, 300 g de leche entera, sal, pimienta negra, nuez moscada, 2 huevos para el relleno, 300 g de aceite para freír, 70 g de harina adicional, 1 huevo para empanar, 100 g de pan rallado.

Preparación

1. Elaborar una bechamel espesa: fundir la mantequilla, añadir la harina, cocinar un minuto y verter la leche poco a poco sin dejar de batir. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Cocinar hasta espesar y dejar enfriar.

2. Freír los huevos individualmente y reservar.

3. En moldes forrados con film, colocar una base de bechamel, el huevo frito centrado y cubrir con más bechamel. Refrigerar por 4 horas.

4. Pasar los huevos por harina, huevo batido y pan rallado. Refrigerar 20 minutos más.

5. Freír hasta dorar y colocar sobre papel absorbente antes de servir.

Tortilla de hortaliza

Ingredientes

– 1 berenjena, 1 manojo de ajos tiernos, 4 alcachofas, 4 papas medianas, 5 huevos, sal y aceite de oliva virgen extra.

Preparación

1. Cortar la berenjena en dados, salar y dejar reposar en un colador para eliminar el amargor.

2. Preparar los ajos tiernos, las alcachofas y las papas, cortándolas en trozos pequeños.

3. Freír los vegetales por separado en aceite de oliva y reservar en un recipiente resistente al calor.

4. Batir los huevos con sal, integrar con las hortalizas y cuajar la tortilla en una sartén antiadherente hasta obtener el punto deseado.