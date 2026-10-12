El brunch: la tendencia gastronómica que se apodera de los fines de semana en casa

Al situarse en el punto medio de ambas comidas, esta propuesta exige un menú nutritivo y equilibrado que logre saciar el apetito tras varias horas de sueño, integrando con armonía opciones saladas y toques dulces.

Ya sea para organizar una reunión especial o para agasajar a los seres queridos, elaborar un menú completo en casa permite explorar recetas tradicionales y contemporáneas. Desde bocados crujientes hasta delicias horneadas, el éxito de esta experiencia depende de la variedad, la frescura de los insumos y una presentación que invite a comer.

Menú variado para todos los gustos

Para lograr una mesa exquisita, la propuesta inicia con el tradicional Croque Madame. Este plato se prepara horneando pan gallego humedecido con aceite de oliva, relleno con queso gruyere, queso azul y jamón crudo. Al retirarlo del horno, se corona con un huevo, ya sea revuelto o frito, según la preferencia del comensal.

Para equilibrar los matices salados, el dulce de frutos rojos aporta un toque fresco y aromático. Se elabora cocinando moras y arándanos en un almíbar ligero de agua y azúcar, condimentado con jengibre rallado y una rama de canela hasta que la preparación espese.

Quienes prefieren bocados más sofisticados pueden optar por los mini brioches de salmón ahumado. Para el relleno, se combina queso crema con cebollitas encurtidas y eneldo picado; posteriormente, se rellenan los panecillos con el salmón y se decoran con brotes frescos.

El toque crujiente lo brindan las galletas Sable Saint-Michel. La masa se obtiene uniendo harina, manteca fría, azúcar y huevos. Tras reposar en la nevera, se estiran los discos, se pincelan con una mezcla de huevo y extracto de café, y se hornean a temperatura media durante diez minutos hasta alcanzar un dorado perfecto.

¡Buen provecho!