El concepto del brunch ha revolucionado la manera en que aprovechamos las mañanas de descanso. Esta costumbre, que toma su nombre de la unión entre el desayuno y el almuerzo, se posiciona como la alternativa predilecta para quienes desean levantarse sin apuros y consentir su paladar con una oferta gastronómica diversa.
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Gastronomía
El brunch: la tendencia gastronómica que se apodera de los fines de semana en casa
Descubre cómo combinar sabores y texturas para crear una experiencia culinaria inolvidable sin salir de casa
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Con información de noticiascol.com
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