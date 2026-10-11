¿Quieres un dulce sin culpa? Aprende a preparar un postre delicioso y saludable

Incorporar este tipo de preparaciones en nuestra dieta es fundamental para saciar los antojos dulces sin comprometer el bienestar físico. Estas opciones ayudan a mantener estables los niveles de glucosa en la sangre, favorecen la salud dental y disminuyen significativamente el aporte calórico en comparación con la repostería convencional.

Estos postres reemplazan el azúcar común por opciones como la stevia, el eritritol y otros edulcorantes naturales, permitiendo crear recetas exquisitas que no generan picos de glucosa en el organismo.

Si estás comenzando a cuidar tu alimentación pero te apetece una merienda dulce, te presentamos una receta sumamente sencilla que puedes preparar en cualquier momento. Lo mejor es que no requiere ingredientes complejos ni el uso de horno. Sigue cuidadosamente las instrucciones para elaborar una deliciosa torta de chocolate sin azúcar.

¿Cómo preparar un postre sin azúcar?

Ingredientes

– 200 g de galletas sin azúcar

– 80 g de mantequilla fundida

– 35 g de maicena

– 500 ml de leche

– Piel de medio limón

– 1 rama de canela

– 3 yemas de huevo

– 2 cucharadas de sirope de arce

– 300 g de chocolate fondant sin azúcar

– 200 ml de nata para montar

– 30 g de nibs de cacao (opcional)

Preparación

1. Tritura las galletas hasta obtener una textura fina y colócalas en un recipiente.

2. Incorpora la mantequilla derretida y mezcla hasta conseguir una masa uniforme.

3. Cubre un molde rectangular desmontable con papel sulfurizado. Extiende la masa de galletas en el fondo y refrigera durante 30 minutos.

4. Disuelve la maicena en 50 ml de leche fría. Calienta el resto de la leche en una olla junto con la piel de limón y la rama de canela. Retira del fuego antes de que llegue a ebullición, deja reposar y cuela.

5. En otro recipiente, bate las yemas con el sirope y añade la maicena disuelta en leche. Mezcla bien e integra esta preparación a la leche aromatizada. Cocina a fuego lento sin dejar de remover hasta que la mezcla espese.

6. Vierte la crema sobre la base de galletas en el molde y refrigera por al menos una hora.

7. Trocea el chocolate. Calienta la nata hasta que hierva y viértela sobre el chocolate. Deja reposar un minuto y remueve hasta que el chocolate se funda por completo.

8. Cuando la mezcla esté templada, viértela sobre el molde y refrigera durante otra hora.

9. Una vez transcurrido el tiempo, desmolda el flan y decora con los nibs de cacao si lo deseas.