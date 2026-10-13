La búsqueda de una alimentación más equilibrada impulsa a las personas a prestar mayor atención a los productos que adquieren diariamente. En el sector de la panadería, la amplia variedad de opciones disponibles suele generar confusión al momento de la compra. Términos frecuentes en los empaques, como artesanal o natural, sugieren beneficios nutricionales que no siempre se ajustan a la realidad del alimento.
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Gastronomía
¿Pan integral o de masa madre? Conoce cuál es realmente más saludable para tu dieta
Aprende a identificar los beneficios nutricionales detrás de las etiquetas en la panadería
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Con información de Magnific
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