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Gastronomía

Desayunos nutritivos: Descubre el secreto para unas panquecas de batata irresistibles

Una opción cargada de nutrientes para renovar tu menú matutino

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Imagen de la noticia: Desayunos nutritivos: Descubre el secreto para unas panquecas de batata irresistibles

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Las panquecas representan una alternativa exquisita y veloz para iniciar la jornada con vitalidad. Esta preparación se ha vuelto indispensable en el menú matutino de muchos hogares, especialmente al integrar bases nutritivas como avena, plátano o huevo. Asimismo, existen variantes más saludables que incorporan yogur griego, legumbres o incluso batata, también conocida como boniato.

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Este tubérculo es considerado un superalimento debido a su alta concentración de nutrientes que favorecen la visión, la digestión, el sistema inmunológico y el bienestar cardiovascular. A continuación, presentamos la guía para elaborar estas tortitas dulces y esponjosas que renovarán tus desayunos.

Ingredientes necesarios

Para preparar esta receta, asegúrate de contar con los siguientes elementos:

– Puré de batata (150 g)
– Harina de avena (200 g)
– Huevos grandes (2 unidades)
– Canela en polvo (1 cucharadita)
– Esencia de vainilla (1 cucharadita)
– Levadura química o polvo de hornear (1 cucharadita)
– Aceite de oliva virgen extra, de girasol o de coco (cantidad necesaria)
– Sal (1 pizca)

Preparación paso a paso

1. En un recipiente, integra el puré de batata con los huevos y mezcla hasta obtener una consistencia uniforme.

2. Añade los ingredientes secos: la harina de avena, la canela, el polvo de hornear y la pizca de sal, junto con la esencia de vainilla. Bate vigorosamente hasta eliminar cualquier grumo y lograr una crema suave.

3. Si prefieres aportar una textura diferente, puedes incluir copos de avena o frutos secos troceados en la mezcla.

4. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y engrásala ligeramente con unas gotas de aceite.

5. Vierte una porción de masa, utilizando un cucharón como medida estándar.

6. Es fundamental controlar la temperatura durante la cocción. Cocina aproximadamente un minuto por un lado; cuando observes burbujas en la superficie, voltea la panqueca con una espátula y cocina por 30 o 40 segundos adicionales antes de retirar. Repite el procedimiento hasta agotar la mezcla.

Inicia tus mañanas con energía: Guía paso a paso para elaborar panquecas de batatas Freepik

Recomendaciones adicionales

El control del calor es clave: si la masa no cuaja, la sartén podría estar muy fría; si la base se dora demasiado rápido antes de que aparezcan burbujas, el fuego está muy alto. Ajustar la temperatura adecuadamente garantizará un resultado perfecto.

Con información de Freepik

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