Pan sin harina: La receta saludable que está revolucionando las cocinas venezolanas

Esta receta es una opción ideal para quienes desean cuidar su salud sin renunciar al placer de un buen pan. Es sumamente versátil, ya que puede acompañar cualquier comida del día, desde el desayuno hasta la cena, y combina perfectamente con rellenos dulces o salados.

Ingredientes necesarios

Para esta preparación solo necesitarás contar con los siguientes elementos:

1 huevo

1 cucharadita de polvo para hornear

6 cucharadas de leche en polvo (puede ser normal o desnatada)

1 pizca de sal (opcional)

Pasos para la preparación

1. Inicie batiendo el huevo en un recipiente limpio y seco hasta que esté bien integrado.

2. Añada el polvo para hornear y continúe batiendo para asegurar que no queden grumos en la mezcla.

3. Incorpore la leche en polvo de manera gradual. Es fundamental mantener un mezclado constante para lograr una consistencia suave y homogénea.

4. Prepare una bandeja para hornear aplicando una capa fina de aceite para evitar que la masa se adhiera a la superficie.

5. Distribuya la mezcla formando pequeñas porciones sobre la bandeja.

6. Precaliente el horno a 180° C y hornee durante aproximadamente 10 minutos, o hasta que los panes presenten un tono dorado y estén bien cocidos. El tiempo puede ajustarse dependiendo del tamaño de las piezas o si decide elaborar un pan de mayor tamaño.