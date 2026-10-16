Día Internacional del Pan: recetas básicas para preparar en casa

Pan de molde

Para esta preparación se requiere harina de trigo de fuerza (300 g), levadura fresca (25 g), leche entera (170 ml), mantequilla fundida (50 g), sal (7 g) y miel (20 g). El proceso consiste en integrar los ingredientes y amasar durante 5 a 10 minutos hasta obtener una textura elástica. Tras un reposo, la masa se estira en forma de rectángulo, se enrolla y se coloca en un molde de 23 cm. Se debe dejar fermentar hasta alcanzar el borde y hornear a 180 ºC durante 30 minutos. Cubrir con un paño al salir del horno permite que la corteza mantenga una textura suave.

Panecillos caseros

Esta receta emplea 500 g de harina panadera, 270 g de agua, 8 g de levadura seca (o 24 g de fresca), 25 g de mantequilla, 20 g de miel y 10 g de sal. Tras activar la levadura en agua, se incorporan el resto de los ingredientes y se amasa con firmeza hasta lograr una masa lisa. Luego de un primer levado, se divide en porciones de 40 g, se forman bolas con tensión y se disponen en una bandeja de paredes altas. Después de un segundo levado, se pincelan con aceite o mantequilla y se hornean a 200 ºC por aproximadamente 20 minutos, hasta que estén ligeramente dorados.