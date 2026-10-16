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Día Internacional del Pan: recetas básicas para preparar en casa

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El 16 de octubre se celebra el Día Internacional del Pan, una jornada establecida para reconocer la importancia de este alimento fundamental en la dieta diaria y destacar su valor nutricional. Para quienes deseen sumarse a esta tradición desde sus hogares, compartimos dos procedimientos básicos de panadería.

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Pan de molde

Para esta preparación se requiere harina de trigo de fuerza (300 g), levadura fresca (25 g), leche entera (170 ml), mantequilla fundida (50 g), sal (7 g) y miel (20 g). El proceso consiste en integrar los ingredientes y amasar durante 5 a 10 minutos hasta obtener una textura elástica. Tras un reposo, la masa se estira en forma de rectángulo, se enrolla y se coloca en un molde de 23 cm. Se debe dejar fermentar hasta alcanzar el borde y hornear a 180 ºC durante 30 minutos. Cubrir con un paño al salir del horno permite que la corteza mantenga una textura suave.

Panecillos caseros

Esta receta emplea 500 g de harina panadera, 270 g de agua, 8 g de levadura seca (o 24 g de fresca), 25 g de mantequilla, 20 g de miel y 10 g de sal. Tras activar la levadura en agua, se incorporan el resto de los ingredientes y se amasa con firmeza hasta lograr una masa lisa. Luego de un primer levado, se divide en porciones de 40 g, se forman bolas con tensión y se disponen en una bandeja de paredes altas. Después de un segundo levado, se pincelan con aceite o mantequilla y se hornean a 200 ºC por aproximadamente 20 minutos, hasta que estén ligeramente dorados.

Con información de Freepik

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