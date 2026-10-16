El 16 de octubre se celebra el Día Internacional del Pan, una jornada establecida para reconocer la importancia de este alimento fundamental en la dieta diaria y destacar su valor nutricional. Para quienes deseen sumarse a esta tradición desde sus hogares, compartimos dos procedimientos básicos de panadería.
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Gastronomía
Día Internacional del Pan: recetas básicas para preparar en casa
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