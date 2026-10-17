Claves para preparar un cheesecake de fresa perfecto en casa

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Para la base, se deben triturar una taza y tres cuartos de galletas de vainilla y mezclarlas con 112 gramos de mantequilla derretida. Tras compactar la mezcla en un molde desmontable, se hornea durante un periodo de 5 a 7 minutos a 180°C.

El relleno se obtiene al batir 915 gramos de queso crema a temperatura ambiente hasta lograr una consistencia suave. Posteriormente, se incorporan una taza de azúcar, una cucharada de almidón de maíz, una pizca de sal, media taza de crema entera, una cucharadita de jugo de limón, una cucharada de vainilla y cuatro huevos, integrados uno a uno. La cocción debe realizarse a baño María en el horno, con el molde forrado externamente con papel aluminio.

Un paso crucial para la textura es el reposo: al finalizar la cocción, se apaga el horno y se deja el molde adentro con la puerta entreabierta durante una hora. Posteriormente, se deja enfriar completamente a temperatura ambiente antes de refrigerar por dos horas adicionales para proceder al desmoldado.

Finalmente, la cobertura de fresas se prepara reduciendo a fuego bajo dos tazas de fresas picadas con media taza de agua y media taza de azúcar. Una vez que la mezcla esté fría, se vierte sobre el postre, el cual estará listo para servir.