Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Gastronomía

Claves para preparar un cheesecake de fresa perfecto en casa

Gastronomía

|2 min|
Imagen de la noticia: Claves para preparar un cheesecake de fresa perfecto en casa

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La repostería casera permite transformar ingredientes sencillos en postres de alta calidad, siempre que se mantenga la atención necesaria en los detalles técnicos. El cheesecake de fresa, un clásico apreciado por su cremosidad, requiere paciencia y cuidado al seguir las instrucciones para evitar grietas en la estructura o fallas en la cocción.

Lee también
Día Internacional del Pan: recetas básicas para preparar en casa
Cheesecake de fresa: el secreto gastronómico para lograr una textura perfecta en casaFoto: Magnific

Para la base, se deben triturar una taza y tres cuartos de galletas de vainilla y mezclarlas con 112 gramos de mantequilla derretida. Tras compactar la mezcla en un molde desmontable, se hornea durante un periodo de 5 a 7 minutos a 180°C.

El relleno se obtiene al batir 915 gramos de queso crema a temperatura ambiente hasta lograr una consistencia suave. Posteriormente, se incorporan una taza de azúcar, una cucharada de almidón de maíz, una pizca de sal, media taza de crema entera, una cucharadita de jugo de limón, una cucharada de vainilla y cuatro huevos, integrados uno a uno. La cocción debe realizarse a baño María en el horno, con el molde forrado externamente con papel aluminio.

Un paso crucial para la textura es el reposo: al finalizar la cocción, se apaga el horno y se deja el molde adentro con la puerta entreabierta durante una hora. Posteriormente, se deja enfriar completamente a temperatura ambiente antes de refrigerar por dos horas adicionales para proceder al desmoldado.

Finalmente, la cobertura de fresas se prepara reduciendo a fuego bajo dos tazas de fresas picadas con media taza de agua y media taza de azúcar. Una vez que la mezcla esté fría, se vierte sobre el postre, el cual estará listo para servir.

Con información de Magnific

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

GastronomíaPostresRecetas

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.