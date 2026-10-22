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Gastronomía

Receta sencilla de sopa de caraotas negras con tres ingredientes

Nutrición y cocina

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Las caraotas negras destacan por su alto valor nutricional, al ser una fuente importante de fibra, proteína vegetal, hierro y antioxidantes. Según TuaSaúde, su consumo regular favorece la digestión, protege la salud cardiovascular, ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre y contribuye a prevenir la anemia.

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Para quienes buscan aprovechar todos los beneficios de esta legumbre con una preparación distinta al plato tradicional, existe una receta práctica para elaborar una sopa cremosa utilizando solo tres ingredientes básicos: dos latas de caraotas negras, caldo de pollo y una lata de tomates troceados.

Llena de proteínas y sabor: Receta de sopa de caraotas negras, fácil de preparar y con solo 3 ingredientes

Preparación paso a paso

El proceso comienza vertiendo el contenido de las dos latas de caraotas, sin escurrir, en una olla. A continuación, se incorpora el caldo de pollo y la lata de tomates troceados con todo su jugo. La mezcla debe cocinarse a fuego medio hasta que comience a hervir, momento en el que se reducirá el fuego para dejar cocinar a fuego lento durante 10 minutos.

Una vez transcurrido este tiempo, se retira la olla del fuego. Para obtener una consistencia suave y aterciopelada, se puede utilizar una batidora de inmersión directamente en la olla o, en su defecto, procesar la mezcla en una licuadora tras dejarla enfriar ligeramente. Finalmente, se calienta nuevamente la sopa antes de servir, pudiendo añadir queso y cebollín como adorno para realzar el sabor y la presentación.

Con información de Freepik

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