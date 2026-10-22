Las caraotas negras destacan por su alto valor nutricional, al ser una fuente importante de fibra, proteína vegetal, hierro y antioxidantes. Según TuaSaúde, su consumo regular favorece la digestión, protege la salud cardiovascular, ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre y contribuye a prevenir la anemia.
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Gastronomía
Receta sencilla de sopa de caraotas negras con tres ingredientes
Nutrición y cocina
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