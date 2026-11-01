Saúl «Canelo» Álvarez recupera el título supermediano del CMB tras vencer a Christian Mbilli

En el combate estelar de la velada denominada «México VS El Mundo», el púgil mexicano dominó con la maestría de su experiencia la pelea ante un rival que intentó mantener la táctica en los primeros asaltos. La superioridad de Álvarez se hizo evidente a partir del sexto round, cuando logró acorralar a su oponente y marcar una diferencia definitiva en las tarjetas de los jueces. Para el francés, de 31 años, este enfrentamiento representó un duro revés, pues Mbilli sufrió su primera derrota como profesional.

La pelea se llevó a cabo en Riad a pesar de las tensiones bélicas en la región, las cuales pusieron en duda la realización del evento durante las semanas previas. Sin embargo, el promotor Turki Alalshikh mantuvo la sede original del encuentro, que permitió a Álvarez sumar su victoria número 64 en su historial personal. El mexicano, quien había perdido su condición de campeón tras caer ante Terence Crawford en 2025, logra así revitalizar su carrera deportiva con este nuevo título.