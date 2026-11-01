Saúl «Canelo» Álvarez volvió a la cima del boxeo mundial este sábado al derrotar por puntos al francés Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita. Con este resultado, Saúl «Canelo» Álvarez recuperó el cinturón de campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), un logro que el mexicano calificó como increíble tras 21 años de trayectoria profesional.
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Saúl «Canelo» Álvarez recupera el título supermediano del CMB tras vencer a Christian Mbilli
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Con información de El Nacional
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