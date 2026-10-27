Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Futbol

Cristiano Ronaldo es preconvocado por Portugal para la Liga de Naciones

Liga de Naciones

|2 min|
Imagen de la noticia: Cristiano Ronaldo es preconvocado por Portugal para la Liga de Naciones

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó que Cristiano Ronaldo figura en la lista de preconvocados para los próximos compromisos de la Liga de Naciones. Esta decisión marca el posible retorno del delantero a la selección nacional tras haber cumplido una sanción de 30 días por abandonar la concentración el pasado 30 de septiembre.

Lee también
Real Madrid vence 2-1 al Barcelona en El Clásico con doblete de Mbappé

El jugador, de 41 años, fue penalizado de forma retroactiva, por lo que la medida no le impide participar en los encuentros de noviembre. Portugal se medirá ante Dinamarca el 14 de noviembre en Braga y cerrará la fase de grupos tres días después frente a Gales. Se espera que el seleccionador Jorge Jesus anuncie la convocatoria definitiva el próximo 6 de noviembre.

A pesar de su inclusión, persiste la tensión entre el futbolista y el cuerpo técnico. En un comunicado emitido el 7 de octubre, el jugador del Al Nassr ofreció disculpas a la afición y a sus compañeros, pero ratificó la ruptura de su relación profesional con el seleccionador Jorge Jesus, a quien acusó de no cumplir acuerdos previos.

View post on X

Actualmente, la selección portuguesa ya aseguró su lugar en los cuartos de final de la competición, que se disputarán en marzo de 2027. Cristiano Ronaldo ha señalado recientemente que esta temporada sería probablemente la última de su carrera profesional.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

FutbolCristiano RonaldoLiga NacionesSelección Portugal

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.