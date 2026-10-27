Cristiano Ronaldo es preconvocado por Portugal para la Liga de Naciones

El jugador, de 41 años, fue penalizado de forma retroactiva, por lo que la medida no le impide participar en los encuentros de noviembre. Portugal se medirá ante Dinamarca el 14 de noviembre en Braga y cerrará la fase de grupos tres días después frente a Gales. Se espera que el seleccionador Jorge Jesus anuncie la convocatoria definitiva el próximo 6 de noviembre.

A pesar de su inclusión, persiste la tensión entre el futbolista y el cuerpo técnico. En un comunicado emitido el 7 de octubre, el jugador del Al Nassr ofreció disculpas a la afición y a sus compañeros, pero ratificó la ruptura de su relación profesional con el seleccionador Jorge Jesus, a quien acusó de no cumplir acuerdos previos.