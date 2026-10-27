La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó que Cristiano Ronaldo figura en la lista de preconvocados para los próximos compromisos de la Liga de Naciones. Esta decisión marca el posible retorno del delantero a la selección nacional tras haber cumplido una sanción de 30 días por abandonar la concentración el pasado 30 de septiembre.
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Cristiano Ronaldo es preconvocado por Portugal para la Liga de Naciones
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