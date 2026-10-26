El Real Madrid se llevó la victoria 2-1 frente al FC Barcelona este domingo en el Spotify Camp Nou, en el marco de la décima jornada de LaLiga EA Sports. El encuentro estuvo marcado por la actuación del atacante francés, quien firmó un doblete del atacante Kylian Mbappé para definir el compromiso a favor de la visita.
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Futbol
Real Madrid vence 2-1 al Barcelona en El Clásico con doblete de Mbappé
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