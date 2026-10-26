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Real Madrid vence 2-1 al Barcelona en El Clásico con doblete de Mbappé

LaLiga EA Sports

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El Real Madrid se llevó la victoria 2-1 frente al FC Barcelona este domingo en el Spotify Camp Nou, en el marco de la décima jornada de LaLiga EA Sports. El encuentro estuvo marcado por la actuación del atacante francés, quien firmó un doblete del atacante Kylian Mbappé para definir el compromiso a favor de la visita.

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Aunque el equipo azulgrana mantuvo la iniciativa y generó un mayor volumen de ocasiones durante el desarrollo del juego, el conjunto merengue apostó por una defensa sólida y una alta efectividad en los contragolpes. El marcador se inauguró al minuto 41, cuando Mbappé aprovechó un rebote tras un despeje defensivo de Gerard Martín.

Mbappé silencia al Barcelona y le da El Clásico al Real Madrid

Tras el descanso, el Barcelona logró igualar las acciones al minuto 61 mediante una jugada colectiva entre Pedri González y Raphinha, quien definió dentro del área. Sin embargo, en los minutos finales, una maniobra individual de Eduardo Camavinga permitió que Mbappé sentenciara el encuentro al minuto 88.

Con este resultado, el equipo blanco acumula su quinta victoria consecutiva en todas las competencias, consolidando su buen momento deportivo. Actualmente, el club se mantiene afianzándose en el tercer lugar de la clasificación, situándose a tres puntos del conjunto catalán, que permanece como líder del torneo.

Con información de noticiascol.com

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