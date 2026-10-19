Salomón Rondón anota su gol 13 en la Liga MX pese a la derrota del Pachuca

Con esta anotación, Salomón Rondón alcanzó los 13 goles en la campaña y se afianzó en la cima de la tabla de goleo, manteniendo una ventaja de cinco tantos sobre su perseguidor más cercano, el brasileño Juninho. Tras el compromiso, el director técnico de Monterrey, Matías Almeyda, reconoció la capacidad goleadora del criollo al señalar que el Pachuca aprovecha constantemente su juego aéreo dentro del área.

El conjunto regiomontano aseguró el triunfo en los primeros 20 minutos con goles de Diego Rossi al 13′ y Jesús Corona al 16′. El partido también fue escenario del debut de Paxon Ruffin, quien se convirtió en el jugador más joven en estrenarse con la camiseta de Monterrey a sus 16 años. Con este resultado, Monterrey se ubica en la octava posición con 17 puntos, mientras que Pachuca permanece en el puesto 14 con 13 unidades.

En otros resultados de la fecha, el Club América reafirmó su liderato tras imponerse 5-3 ante el León en el estadio Nou Camp. Las Águilas, que suman 24 puntos, se mantienen como la ofensiva más efectiva del torneo con 27 goles a favor.