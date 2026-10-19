El delantero venezolano Salomón Rondón continúa destacando en el balompié azteca. Durante la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga MX, el atacante descontó por los Tuzos al minuto 75 mediante un remate de cabeza en el encuentro que finalizó con victoria 2-1 para los Rayados de Monterrey en el estadio BBVA.
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Futbol
Salomón Rondón anota su gol 13 en la Liga MX pese a la derrota del Pachuca
Fútbol mexicano
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