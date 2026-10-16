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Argentina iniciará su era post-Messi con amistosos ante Uruguay y Costa Rica en noviembre

Fútbol internacional

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La selección argentina de fútbol iniciará formalmente una nueva etapa en su historia durante la próxima ventana internacional del mes de noviembre, cuando enfrente a Uruguay y Costa Rica en sus primeros compromisos tras la despedida de Lionel Messi. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó este viernes el calendario para esta nueva fase del combinado nacional.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni debutará el 13 de noviembre ante Uruguay en un recinto de Buenos Aires que aún no ha sido confirmado. Posteriormente, el 17 de noviembre, la albiceleste se trasladará a la provincia de Córdoba para medirse ante Costa Rica.

Estos dos encuentros representarán el estreno oficial de la vigente subcampeona del mundo sin la presencia en cancha de su histórico capitán, quien disputó su último partido internacional el pasado 6 de octubre frente a Benín.

En paralelo a la preparación deportiva, los seguidores argentinos están a la espera de que Scaloni renueve su vínculo con la AFA. Aunque el contrato del técnico vence en diciembre y su continuidad aún no ha sido anunciada formalmente, el estratega confirmó a finales de septiembre que mantiene conversaciones con el presidente de la institución, Claudio Tapia, para extender su proceso al frente del banquillo.

Con información de noticiascol.com

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