La selección argentina de fútbol iniciará formalmente una nueva etapa en su historia durante la próxima ventana internacional del mes de noviembre, cuando enfrente a Uruguay y Costa Rica en sus primeros compromisos tras la despedida de Lionel Messi. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó este viernes el calendario para esta nueva fase del combinado nacional.
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Argentina iniciará su era post-Messi con amistosos ante Uruguay y Costa Rica en noviembre
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