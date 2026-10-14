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El FC Barcelona hace historia: 10 victorias al hilo que no se veían hace un siglo

Racha histórica en el fútbol europeo

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El FC Barcelona mantiene un arranque de temporada excepcional y ha logrado una marca histórica al acumular diez triunfos seguidos en todas las competiciones oficiales, un registro que no se alcanzaba desde hace 102 años, según informó el analista MisterChip.

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La escuadra azulgrana celebró este hito con una victoria contundente de 4-1 frente al Galatasaray, en el duelo disputado este martes 13 de octubre, ratificando su excelente estado de forma actual.

Este éxito ante el cuadro turco trasciende lo deportivo, pues la eficacia goleadora y la solidez del equipo han sido claves para forjar una racha que vincula al actual Barcelona con una página dorada de su historia. Más de un siglo después, la entidad logra nuevamente un comienzo de campaña con diez victorias al hilo, dejando clara su intención de pelear por todos los trofeos en juego.

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Esta seguidilla de resultados positivos fortalece la moral del vestuario y aumenta la ilusión de la hinchada, que percibe a un equipo capaz de luchar por los títulos más importantes del año. Cada triunfo valida la gestión del cuerpo técnico y la respuesta de una plantilla que busca mantener la regularidad tanto en el torneo local como en la escena internacional.

Con el marcador de 4-1 —gracias a las anotaciones de João Cancelo, Fermín López, Anthony Gordon y Karim Adeyemi— ante el Galatasaray, el Barcelona establece una estadística que no se observaba desde hace más de cien años. El reto ahora será sostener este nivel competitivo y transformar este inicio histórico en títulos concretos al finalizar la temporada, con la mira puesta en la UEFA Champions League y el liderato de LaLiga.

Con información de Meridiano

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