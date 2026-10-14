El FC Barcelona mantiene un arranque de temporada excepcional y ha logrado una marca histórica al acumular diez triunfos seguidos en todas las competiciones oficiales, un registro que no se alcanzaba desde hace 102 años, según informó el analista MisterChip.
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Futbol
El FC Barcelona hace historia: 10 victorias al hilo que no se veían hace un siglo
Racha histórica en el fútbol europeo
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Con información de Meridiano
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