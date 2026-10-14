El FC Barcelona hace historia: 10 victorias al hilo que no se veían hace un siglo

La escuadra azulgrana celebró este hito con una victoria contundente de 4-1 frente al Galatasaray, en el duelo disputado este martes 13 de octubre, ratificando su excelente estado de forma actual.

Este éxito ante el cuadro turco trasciende lo deportivo, pues la eficacia goleadora y la solidez del equipo han sido claves para forjar una racha que vincula al actual Barcelona con una página dorada de su historia. Más de un siglo después, la entidad logra nuevamente un comienzo de campaña con diez victorias al hilo, dejando clara su intención de pelear por todos los trofeos en juego.