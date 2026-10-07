Cristiano Ronaldo rompe el silencio: “El seleccionador había incumplido su palabra”

A través de un comunicado detallado, el delantero explicó que el plan acordado era que participaría durante media hora en el partido contra Noruega, una promesa que finalmente no se cumplió. “Estuve calentando desde el descanso, vi cómo pasaban los minutos y no me llamaron. El seleccionador no había cumplido con su palabra”, expresó el jugador.

Tras el compromiso, se llevó a cabo un encuentro tenso entre Ronaldo, el técnico y el director deportivo del Al Nassr, Simão Coutinho. Según el relato del futbolista, se había pactado que el entrenador aclararía la situación en rueda de prensa admitiendo que el plan de juego fue una propuesta suya y no una exigencia del jugador. Sin embargo, Ronaldo denunció haber recibido un trato agresivo y autoritario por parte de Jesus, algo que calificó como inmerecido.

El documento, que contaba con la validación del propio jugador, incluía puntos donde el seleccionador debía reconocer la profesionalidad y lealtad de Cristiano, además de admitir el error táctico de no alinearlo. Al no cumplirse lo acordado, el capitán decidió retirarse de la concentración para evitar mayores conflictos internos.

“Nunca, en casi 25 años de carrera, me he entrometido en las decisiones técnicas. Acepto lo que me proponen, pero cuando no cumplen su palabra, siento que mi lugar no está allí”, manifestó el atacante. Asimismo, extendió sus disculpas a sus compañeros y a la afición portuguesa, asumiendo la responsabilidad por su marcha, aunque insistió en que la falta de confianza en el cuerpo técnico hizo insostenible su permanencia.

Finalmente, Cristiano Ronaldo se mostró dispuesto a aceptar cualquier sanción disciplinaria, subrayando que, como capitán, entiende que sus acciones tienen consecuencias. No obstante, dejó claro que, de encontrarse en óptimas condiciones físicas, mantiene su total disposición para representar a su país y competir por nuevos triunfos.