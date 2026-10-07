El astro del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, expuso este martes 6 de octubre su versión de los hechos tras abandonar la concentración de la selección de Portugal la semana pasada. El capitán luso señaló directamente al seleccionador, Jorge Jesus, de haber faltado a su compromiso al no darle minutos de juego en el encuentro disputado en Oslo, a pesar de haberlo mantenido calentando en la banda durante treinta minutos.
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Futbol
Cristiano Ronaldo rompe el silencio: “El seleccionador había incumplido su palabra”
Conflicto en el fútbol internacional
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Con información de noticiascol.com
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