La Liga Futve y la Liga Portugal oficializaron una alianza estratégica durante la celebración de la EXPOFUT 2026 en Porto. El acuerdo, suscrito mediante un Memorando de Entendimiento, tiene como propósito fundamental fortalecer la gestión institucional, las comunicaciones, la formación profesional y la proyección internacional del fútbol venezolano.
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Liga Futve y Liga Portugal firman alianza estratégica para fortalecer el fútbol venezolano
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