Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Futbol

Liga Futve y Liga Portugal firman alianza estratégica para fortalecer el fútbol venezolano

Cooperación deportiva

|2 min|
Imagen de la noticia: Liga Futve y Liga Portugal firman alianza estratégica para fortalecer el fútbol venezolano

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La Liga Futve y la Liga Portugal oficializaron una alianza estratégica durante la celebración de la EXPOFUT 2026 en Porto. El acuerdo, suscrito mediante un Memorando de Entendimiento, tiene como propósito fundamental fortalecer la gestión institucional, las comunicaciones, la formación profesional y la proyección internacional del fútbol venezolano.

Lee también
Argentina iniciará su era post-Messi con amistosos ante Uruguay y Costa Rica en noviembre

La firma del pacto estuvo a cargo de Ernesto Muller, presidente de la Liga Futve, y Reinaldo Teixeira, titular de la Liga Portugal. Al acto también asistieron Manuel De Oliveira, director general del circuito venezolano, y Carlos André Gomes, presidente del CS Marítimo.

Según lo informado, la alianza permitirá establecer mesas de trabajo conjuntas para el intercambio de metodologías administrativas, estrategias de difusión y programas educativos destinados al personal técnico y directivo. Reinaldo Teixeira, representante del circuito portugués, destacó la disposición de su organización para compartir con la Liga Futve los conocimientos y la experiencia que hemos adquirido en el fútbol europeo, tomando en cuenta que la liga lusa ocupa actualmente el sexto lugar en el ranking de la UEFA.

Por su parte, Ernesto Muller subrayó que esta cooperación es clave para la estrategia de internacionalización de la marca Liga Futve, permitiendo dar mayor visibilidad al trabajo que se realiza en el torneo nacional.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

FutbolEXPOFUT 2026Liga FutveLiga Portugal

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.