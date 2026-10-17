Liga Futve y Liga Portugal firman alianza estratégica para fortalecer el fútbol venezolano

La firma del pacto estuvo a cargo de Ernesto Muller, presidente de la Liga Futve, y Reinaldo Teixeira, titular de la Liga Portugal. Al acto también asistieron Manuel De Oliveira, director general del circuito venezolano, y Carlos André Gomes, presidente del CS Marítimo.

Según lo informado, la alianza permitirá establecer mesas de trabajo conjuntas para el intercambio de metodologías administrativas, estrategias de difusión y programas educativos destinados al personal técnico y directivo. Reinaldo Teixeira, representante del circuito portugués, destacó la disposición de su organización para compartir con la Liga Futve los conocimientos y la experiencia que hemos adquirido en el fútbol europeo, tomando en cuenta que la liga lusa ocupa actualmente el sexto lugar en el ranking de la UEFA.

Por su parte, Ernesto Muller subrayó que esta cooperación es clave para la estrategia de internacionalización de la marca Liga Futve, permitiendo dar mayor visibilidad al trabajo que se realiza en el torneo nacional.