Al-Nassr vence al Al-Kholood con tres goles de Cristiano Ronaldo

El encuentro, correspondiente a la duodécima jornada del torneo, se mantuvo disputado durante la primera mitad, que finalizó con un empate 2-2. Tras el descanso, el delantero luso desplegó su contundencia al anotar en los minutos 66, 72 y 81, apoyado por una destacada actuación de João Félix, quien repartió cuatro asistencias. Cristiano Ronaldo concretó un triplete este jueves en el triunfo del Al-Nassr 5-3 ante el Al-Kholood. Con este resultado, el equipo alcanzó los 28 puntos en la tabla de posiciones. El capitán de la selección de Portugal quedó a solo 15 dianas de llegar a los 1.000 goles oficiales. El Al-Nassr se mantiene en los puestos de vanguardia de la tabla de posiciones.