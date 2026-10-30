Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en la Liga Profesional Saudí al liderar el triunfo del Al-Nassr con marcador de 5-3 sobre el Al-Kholood. El capitán portugués concretó un triplete en el Al-Awwal Park, un resultado que le permite sumar 985 goles oficiales y quedar a solo 15 dianas de alcanzar el millar.
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Al-Nassr vence al Al-Kholood con tres goles de Cristiano Ronaldo
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