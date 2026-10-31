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Gaiteros del Zulia vence a Costaneros en un cierre electrizante

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Gaiteros del Zulia consiguió un triunfo vital en su visita al gimnasio Manuel Peñaloza, al imponerse 70-66 frente a Costaneros de Puerto Cabello. El encuentro, definido por un triple de Ángel Blanco en los instantes finales, permitió al conjunto zuliano sumar su segunda victoria consecutiva.

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El equipo, bajo la dirección técnica de Jesús Cordovés, exhibió un desempeño táctico y físico superior en comparación con jornadas anteriores. La ofensiva fue liderada por Ángel Blanco el capitán del quinteto, quien destacó como el Jugador Más Valioso (MVP) de la velada al registrar 25 puntos, 9 rebotes, una asistencia y dos robos.

Con este resultado, los zulianos encadenan su segunda victoria consecutiva y se posicionan con mayor firmeza en la tabla de clasificación. La serie en suelo carabobeño continuará este sábado a las 6:00 p.m., cuando Gaiteros buscará completar la barrida ante Costaneros en el mismo recinto deportivo.

Con información de Prensa Gaiteros del Zulia

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