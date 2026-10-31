Gaiteros del Zulia consiguió un triunfo vital en su visita al gimnasio Manuel Peñaloza, al imponerse 70-66 frente a Costaneros de Puerto Cabello. El encuentro, definido por un triple de Ángel Blanco en los instantes finales, permitió al conjunto zuliano sumar su segunda victoria consecutiva.
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Gaiteros del Zulia vence a Costaneros en un cierre electrizante
Baloncesto profesional
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Con información de Prensa Gaiteros del Zulia
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