En un compromiso disputado de principio a fin, Gaiteros del Zulia no logró sostener la ventaja en los minutos finales y cayó derrotado en condición de visitante frente a Piratas. Con este resultado, el conjunto zuliano deja su registro en una victoria y cinco derrotas en la presente temporada.
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Gaiteros del Zulia tropieza ante Piratas y deja su récord en 1-5.
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Con información de Prensa Gaiteros del Zulia
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