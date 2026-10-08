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Gaiteros del Zulia tropieza ante Piratas y deja su récord en 1-5.

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En un compromiso disputado de principio a fin, Gaiteros del Zulia no logró sostener la ventaja en los minutos finales y cayó derrotado en condición de visitante frente a Piratas. Con este resultado, el conjunto zuliano deja su registro en una victoria y cinco derrotas en la presente temporada.

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A pesar de dominar pasajes importantes del encuentro y exhibir un juego dinámico, el quinteto musical careció de contundencia en la recta final para cerrar el marcador a su favor, permitiendo la remontada del cuadro local.

Por Gaiteros, la ofensiva estuvo comandada por Luis Duarte, quien firmó una destacada actuación individual con 21 puntos. Lo secundaron Ángel Blanco y Curvelo, aportando 12 unidades cada uno. Por parte de Piratas, el ataque lo encabezó Dany Arias, máximo anotador de su equipo con 16 tantos.

Próximo reto en Valencia:El equipo zuliano pasará la página de inmediato para enfocarse en su siguiente serie en la carretera. Gaiteros se trasladará este sábado y domingo para medirse ante Trotamundos de Carabobo en el Forum de Valencia, con la misión de ajustar filas y sumar triunfos en calidad de visitante.

Con información de Prensa Gaiteros del Zulia

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