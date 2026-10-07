NBA: así son los nuevos balones inteligentes

El esférico, desarrollado por la firma Wilson, cuenta con un sensor Bluetooth interno capaz de capturar información en tiempo real durante el desarrollo del partido. Entre las aplicaciones proyectadas a futuro se encuentran la resolución exacta de jugadas divididas en las líneas de banda o fondo, el ajuste preciso del reloj de posesión y la determinación exacta del momento en que el balón sale de las manos del jugador en lanzamientos sobre la chicharra.

De manera complementaria, los árbitros están utilizando equipos digitales en sus muñecas que facilitan la comunicación directa con el Centro de Revisiones de la liga. Este sistema tiene como meta agilizar la corrección de marcadores, errores en el cronómetro y la revisión de jugadas polémicas sin prolongar las pausas del encuentro.

La organización ha confirmado que los datos recolectados durante estos ensayos se destinarán exclusivamente a fines de investigación. Por el momento, no influirán en las decisiones arbitrales inmediatas ni se integrarán al calendario de la temporada regular hasta que se garantice la total precisión y confiabilidad de los equipos tecnológicos.