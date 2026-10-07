La NBA ha puesto en marcha una fase de pruebas tecnológicas durante su pretemporada, integrando balones conectados y dispositivos de muñeca para los jueces. El propósito principal es evaluar herramientas avanzadas que permitan resolver situaciones de juego complejas sin afectar la fluidez del espectáculo.
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Basket
NBA: así son los nuevos balones inteligentes
Innovación en la duela
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