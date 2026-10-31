Aracelis León evalúa el estadio Alejandro Borges y anuncia su postulación para eventos internacionales

Tras el recorrido, León expresó su satisfacción con el estado de la obra y confirmó que postulará oficialmente el remozado parque marabino para albergar uno de los campeonatos panamericanos de béisbol contemplados en la programación del año 2027. La autoridad detalló que el evento podría realizarse en las categorías sub-12 o sub-15, debido a que la estructura cumple a cabalidad con las exigencias técnicas requeridas para este tipo de competencias internacionales.

Durante la inspección, la presidenta de Fevebéisbol estuvo acompañada por Daniela Jiménez, presidenta del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (Imdeprec), y Alfredo León, vicepresidente de la institución. La comitiva técnica fue guiada por Oscar Urdaneta, presidente de la Fundación Juntos Todo es Posible, organismo encargado de la ejecución de los trabajos de remodelación.