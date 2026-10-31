La presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol (Fevebéisbol) y de la WBSC Américas, Aracelis León, visitó este viernes las instalaciones del estadio ‘Alejandro Borges’ en Maracaibo. El recinto, que actualmente atraviesa la fase final de un plan de modernización integral ejecutado por la Alcaldía de Maracaibo, fue evaluado por la dirigente deportiva para constatar los avances en sus áreas internas y externas.
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Aracelis León evalúa el estadio Alejandro Borges y anuncia su postulación para eventos internacionales
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