La compañía Mastercard ha manifestado su intención de consolidar sus operaciones en Venezuela, enfocándose en la innovación de sus métodos de pago y una mayor participación en eventos de alcance masivo. Carlos Quintero, vicepresidente ejecutivo de Marketing y Comunicaciones de la firma para América Latina y el Caribe, señaló que la empresa ha pasado de operar en un entorno restrictivo a incrementar su apuesta por tecnologías que permitan ampliar el uso de los pagos electrónicos en el mercado nacional.
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Mastercard apuesta por la masificación de pagos electrónicos en Venezuela
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Con información de Bloomberg
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