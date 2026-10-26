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Mastercard apuesta por la masificación de pagos electrónicos en Venezuela

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La compañía Mastercard ha manifestado su intención de consolidar sus operaciones en Venezuela, enfocándose en la innovación de sus métodos de pago y una mayor participación en eventos de alcance masivo. Carlos Quintero, vicepresidente ejecutivo de Marketing y Comunicaciones de la firma para América Latina y el Caribe, señaló que la empresa ha pasado de operar en un entorno restrictivo a incrementar su apuesta por tecnologías que permitan ampliar el uso de los pagos electrónicos en el mercado nacional.

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Entre las iniciativas anunciadas por la organización destacan la expansión de los pagos sin contacto, la implementación de sistemas de tokenización para la protección de datos bancarios, el refuerzo de la ciberseguridad y la integración de seguros asociados a las transacciones. Asimismo, la compañía avanza en la migración de tarjetas Maestro hacia débito Mastercard con el objetivo de robustecer la seguridad y agilizar los pagos. Sobre este proceso, el ejecutivo no precisó la cantidad de tarjetas en revisión ni anunció la fecha de culminación del mismo.

Como parte de su estrategia de expansión, Mastercard concretó un patrocinio con la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), un acuerdo calificado por Quintero como un hito histórico. Dentro de los objetivos de la alianza comercial destacan ampliar la disponibilidad de pagos digitales en los estadios y desarrollar experiencias para los aficionados, como la transmisión gratuita de encuentros a través de plataformas digitales.

Quintero, quien destacó la importancia de la confianza comercial para el desarrollo económico, subrayó que la presencia de la marca en el beisbol profesional responde a su interés por conectar con los consumidores venezolanos. El ejecutivo resaltó que el optimismo crea inversión y que, como empresa, ven en el país una oportunidad significativa para contribuir al progreso económico mediante la modernización de sus servicios financieros.

Con información de Bloomberg

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