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Cerveceros y Rays disputarán una Serie Mundial inédita en la MLB

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Los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay se medirán en la Serie Mundial de la MLB 2026, una instancia que asegura un campeón inédito en el béisbol de Grandes Ligas. Ambas organizaciones llegan a la final tras demostrar una gran capacidad competitiva, desafiando las proyecciones económicas de otros equipos con presupuestos superiores.

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El conjunto de Milwaukee, que terminó la temporada regular con el mejor registro de la liga (103-59), contará con la ventaja de campo en el inicio de la serie este viernes. La final pone frente a frente a dos proyectos que han priorizado la profundidad de sus planteles y la identificación de talento sobre el gasto masivo en nóminas.

La presencia venezolana será protagonista en esta definición, destacando la actuación de Jackson Chourio y William Contreras, piezas fundamentales en el esquema ofensivo de los Cerveceros. Por su parte, los Rays, que vienen de superar a los Guardianes de Cleveland, buscarán su primer anillo de campeonato tras una trayectoria que los ha consolidado como una de las franquicias más eficientes de la liga.

Esta serie representa el cierre de una temporada donde ambos equipos han logrado superar las expectativas, consolidándose como los mejores del circuito tras dejar en el camino a organizaciones con mayor poder económico. El ganador pondrá fin a décadas de espera y estrenará el palmarés de la franquicia en una final que vuelve a enfrentar a dos organizaciones sin corona.

Con información de noticiascol.com

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