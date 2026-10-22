Los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay se medirán en la Serie Mundial de la MLB 2026, una instancia que asegura un campeón inédito en el béisbol de Grandes Ligas. Ambas organizaciones llegan a la final tras demostrar una gran capacidad competitiva, desafiando las proyecciones económicas de otros equipos con presupuestos superiores.
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Cerveceros y Rays disputarán una Serie Mundial inédita en la MLB
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