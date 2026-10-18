Wanda Rodríguez hizo historia este sábado 17 de octubre al ser la primera mujer en ocupar el puesto de umpire principal en un partido de la temporada regular de la LVBP. El encuentro, disputado en Caracas entre Tigres de Aragua y Tiburones de La Guaira, se definió en diez entradas con victoria para los aragüeños 7-6.
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Béisbol
Wanda Rodríguez hace historia como la primera mujer umpire principal en la LVBP
Hito en el arbitraje
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Con información de LVBP
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