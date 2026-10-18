Wanda Rodríguez hace historia como la primera mujer umpire principal en la LVBP

La jueza de 23 años, oriunda de Guayabones, estado Mérida, se formó en el Venezuelan Umpire Camp tras su paso como lanzadora. Su trayectoria incluye experiencia internacional en la Dominican Summer League durante 2024 y la Serie del Caribe Kids de 2025, además de su debut como auxiliar en la liga local en octubre de 2025.

Este paso consolida la carrera de la colegiada, quien ya había asumido la sentencia principal el 10 de diciembre de 2024 durante el Juego de las Estrellas, donde se enfrentaron el combinado de la liga venezolana y la divisa japonesa Japan Breeze.