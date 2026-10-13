LVBP 2026-2027: El Magallanes-Tiburones marca un inicio de temporada con asistencia masiva

Aunque la cifra no alcanzó el registro de 12.545 personas del juego inaugural de la temporada previa entre Cardenales de Lara y Tigres de Aragua en Barquisimeto, el número de asistentes superó ampliamente el promedio de los Navegantes durante la zafra 2025-2026.

Un total de 10.946 aficionados se dieron cita en el recinto valenciano para presenciar el encuentro. Pese a que el conjunto bucanero no logró llevarse la victoria, la cifra de taquilla representa un aliciente positivo para la organización.

Según registros del portal tujonrón.com, la sede del Magallanes promedió 6.701 espectadores por juego en la temporada anterior, alcanzando un tope de 15.900 aficionados durante un duelo de la final contra Caribes de Anzoátegui. Es importante recordar que la asistencia total de la LVBP ha mantenido una tendencia al alza, superando el millón y medio de fanáticos en la 2025-2026, un crecimiento del 30% respecto al ciclo 2023-2024, según informó Giuseppe Palmisano, presidente del circuito.

Apuesta por la innovación digital

La jornada también marcó un hito con la primera transmisión oficial a través de la aplicación y el canal de YouTube de la liga. Bajo el formato de los Lunes de Beisbol, el circuito ofrece contenido exclusivo y gratuito con producción propia.

Las métricas de la agencia ISS revelaron un impacto significativo: el choque entre Tiburones y Navegantes acumuló 15.699 me gusta y superó las 606.571 reproducciones en sus primeras 12 horas, alcanzando un pico de 80.000 usuarios conectados simultáneamente. Con esta iniciativa, la liga busca fortalecer su alcance, una estrategia que, según Miguel López, gerente de Mercadeo de la LVBP, se ha venido gestando desde 2024 para garantizar mayor accesibilidad y crecimiento comercial.