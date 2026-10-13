El arranque de la campaña 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) dejó claro que la pasión por la pelota criolla sigue intacta, tanto en las gradas como en el entorno digital. El enfrentamiento del pasado lunes 12 de octubre, disputado en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia entre los Navegantes del Magallanes y los Tiburones de La Guaira, superó las expectativas de asistencia del equipo local.
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Béisbol
LVBP 2026-2027: El Magallanes-Tiburones marca un inicio de temporada con asistencia masiva
Temporada 2026-2027
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Con información de noticiascol.com
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