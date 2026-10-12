Leones y Águilas hicieron vibrar al Táchira en una pretemporada de alto nivel de LVBP

En lo deportivo, el conjunto capitalino logró imponerse en ambos encuentros frente a los occidentales. El sábado, el marcador favoreció a los centrales con un 7-4, mientras que el domingo cerraron la serie con una victoria ajustada de 4-3, en jornadas marcadas por el poder ofensivo, la música y el entusiasmo de los cuadrangulares.

La fanaticada tachirense disfrutó al máximo de la pelota caliente, manteniendo la esperanza de recibir juegos oficiales en la temporada que inicia el próximo 12 de octubre. Cabe recordar que, en la campaña anterior, San Cristóbal fue sede de un encuentro oficial entre Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes, aunque las condiciones climáticas limitaron el desarrollo de la jornada.

A pesar de los desafíos logísticos, la capital tachirense se posiciona como una plaza alternativa recurrente para la liga. Aunque se han mencionado nombres como Toros del Táchira o Cafetaleros del Táchira para una posible expansión, la consolidación de una nueva franquicia requiere de un análisis profundo, especialmente ante la necesidad de equilibrar el número de equipos en la liga.