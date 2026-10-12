El reciente enfrentamiento de pretemporada entre los Leones del Caracas y las Águilas del Zulia, disputado en San Cristóbal, estado Táchira, resultó un éxito rotundo. Este evento dejó una excelente impresión en una plaza que, desde hace años, anhela contar con un equipo propio en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), respaldada por la infraestructura de primer nivel que ofrece el Estadio Metropolitano de Pueblo Nuevo.
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Béisbol
Leones y Águilas hicieron vibrar al Táchira en una pretemporada de alto nivel de LVBP
La afición andina sueña con una franquicia propia tras el éxito de los juegos de exhibición
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Con información de noticiascol.com
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