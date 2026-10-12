Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Béisbol

LVBP 2026-2027: Todo listo para el inicio de la temporada de béisbol profesional

Conoce los detalles del calendario y el formato de competencia para esta nueva campaña

|2 min|
Imagen de la noticia: LVBP 2026-2027: Todo listo para el inicio de la temporada de béisbol profesional

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La espera ha terminado. Los meses más intensos del año para los fanáticos de la pelota, incluyendo las futuras Series del Caribe y de las Américas, dan inicio esta noche a las 7:00 p.m. desde el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Los Tiburones de La Guaira se medirán ante los Navegantes del Magallanes, actuales monarcas de Venezuela y de las Américas, marcando así el comienzo de la esperada campaña 2026-2027.

Lee también
Paro en MLB: ¿La salvación para el espectáculo en la LVBP?

Este encuentro será el primero de una extensa jornada que contempla un total de 224 partidos en la ronda eliminatoria. Cada uno de los ocho equipos participantes disputará 56 compromisos con el objetivo de avanzar a las siguientes instancias del torneo.

De acuerdo con las condiciones establecidas por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, los seis mejores equipos clasificarán a la postemporada. Como ha sido la dinámica en años recientes, los conjuntos que finalicen en el quinto y sexto lugar se enfrentarán en un juego de «play in» para definir quién continúa en carrera.

Estadios LVBP: José Bernardo Pérez

Posteriormente, se llevará a cabo el Round Robin semifinal, donde los cinco mejores equipos disputarán 16 encuentros cada uno. Esta fase determinará a los finalistas, quienes se medirán en una serie de un máximo de siete juegos para ganar cuatro, definiendo al nuevo campeón de la LVBP 2026-2027.

Siguiendo el reglamento de la liga y de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CPBC), el equipo campeón representará a Venezuela en la Serie del Caribe 2027, a celebrarse en Hermosillo, México. Por su parte, el subcampeón será el encargado de defender los colores patrios en la Serie de Las Américas, la cual tendrá como sede el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, en La Rinconada.

Calendario inaugural

Puede ser una imagen de texto que dice LVBP LVBP 2026-2027 PRIMEROS ENFRENTAMIENTOS ¡LA EMOCIÓN DEL BÉISBOL VENEZOLANO COMIENZA! JUEGO INAUGURAL DESDE 1962 12 DE OCTUBRE DOALANE VS I CD 00 VALENCIA SEGUNDO DÍA خسنم 13 DE OCTUBRE VS MARACAIBO TIBURONES LA GUAIRA B 1942 Aguilas....... Por José El Legionario VS PUERTO LA CRUZ Caribes I I 0 DESDE DESDE1962 1962 13 DE OCTUBRE VS CARACAS B TIBURONES DE GUAIRA NUESTRA PASIÓN, NUESTRO JUEGO

Con información de LVBP

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

BéisbolLVBPPelota invernalVenezuela

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.