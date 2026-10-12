La espera ha terminado. Los meses más intensos del año para los fanáticos de la pelota, incluyendo las futuras Series del Caribe y de las Américas, dan inicio esta noche a las 7:00 p.m. desde el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Los Tiburones de La Guaira se medirán ante los Navegantes del Magallanes, actuales monarcas de Venezuela y de las Américas, marcando así el comienzo de la esperada campaña 2026-2027.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Béisbol
LVBP 2026-2027: Todo listo para el inicio de la temporada de béisbol profesional
Conoce los detalles del calendario y el formato de competencia para esta nueva campaña
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de LVBP
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...