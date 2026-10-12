LVBP 2026-2027: Todo listo para el inicio de la temporada de béisbol profesional

Este encuentro será el primero de una extensa jornada que contempla un total de 224 partidos en la ronda eliminatoria. Cada uno de los ocho equipos participantes disputará 56 compromisos con el objetivo de avanzar a las siguientes instancias del torneo.

De acuerdo con las condiciones establecidas por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, los seis mejores equipos clasificarán a la postemporada. Como ha sido la dinámica en años recientes, los conjuntos que finalicen en el quinto y sexto lugar se enfrentarán en un juego de «play in» para definir quién continúa en carrera.

Posteriormente, se llevará a cabo el Round Robin semifinal, donde los cinco mejores equipos disputarán 16 encuentros cada uno. Esta fase determinará a los finalistas, quienes se medirán en una serie de un máximo de siete juegos para ganar cuatro, definiendo al nuevo campeón de la LVBP 2026-2027.

Siguiendo el reglamento de la liga y de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CPBC), el equipo campeón representará a Venezuela en la Serie del Caribe 2027, a celebrarse en Hermosillo, México. Por su parte, el subcampeón será el encargado de defender los colores patrios en la Serie de Las Américas, la cual tendrá como sede el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, en La Rinconada.

Calendario inaugural