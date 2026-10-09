La posibilidad de una disputa laboral en las Grandes Ligas permitiría que los beisbolistas, independientemente de si poseen contrato activo en el sistema estadounidense, puedan integrarse a los torneos invernales a partir del 2 de diciembre. Esta medida se mantendría vigente durante todo el tiempo que dure la paralización de las actividades en el béisbol de los Estados Unidos.
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Paro en MLB: ¿La salvación para el espectáculo en la LVBP?
La posible paralización en el béisbol estadounidense permitiría la llegada masiva de figuras a los diamantes locales
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