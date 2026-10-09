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Paro en MLB: ¿La salvación para el espectáculo en la LVBP?

La posible paralización en el béisbol estadounidense permitiría la llegada masiva de figuras a los diamantes locales

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La posibilidad de una disputa laboral en las Grandes Ligas permitiría que los beisbolistas, independientemente de si poseen contrato activo en el sistema estadounidense, puedan integrarse a los torneos invernales a partir del 2 de diciembre. Esta medida se mantendría vigente durante todo el tiempo que dure la paralización de las actividades en el béisbol de los Estados Unidos.

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Esta normativa entraría en vigor de manera automática una vez que finalice el actual convenio colectivo suscrito entre la Major League Baseball (MLB) y la Asociación de Peloteros (MLBPA), proceso que tiene como fecha límite el próximo 1 de diciembre.

Paro en Grandes Ligas: un escenario que abriría la puerta a las estrellas en la LVBP

En caso de que no se logre concretar un nuevo acuerdo laboral antes de la fecha establecida, los deportistas quedarían plenamente facultados para participar en los torneos del Caribe sin necesidad de contar con la autorización expresa de sus respectivas organizaciones.

Asimismo, las normativas vigentes contemplan la posibilidad de que los jugadores se desempeñen en circuitos profesionales de México o Japón durante la temporada 2027, si la disputa entre las partes se extiende hasta el año entrante. Ante este panorama, tanto las directivas de los equipos como los cuerpos técnicos han comenzado a ajustar sus estrategias operativas frente a un receso de temporada inusual.

Paro en Grandes Ligas: un escenario que abriría la puerta a las estrellas en la LVBP

Esta situación ratifica las proyecciones que manejaba la junta directiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El circuito local mantiene altas expectativas ante la posible incorporación masiva de figuras venezolanas con experiencia en el béisbol organizado para el desarrollo de la campaña 2026-2027.

Con información de noticiascol.com

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