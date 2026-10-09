Paro en MLB: ¿La salvación para el espectáculo en la LVBP?

Esta normativa entraría en vigor de manera automática una vez que finalice el actual convenio colectivo suscrito entre la Major League Baseball (MLB) y la Asociación de Peloteros (MLBPA), proceso que tiene como fecha límite el próximo 1 de diciembre.

En caso de que no se logre concretar un nuevo acuerdo laboral antes de la fecha establecida, los deportistas quedarían plenamente facultados para participar en los torneos del Caribe sin necesidad de contar con la autorización expresa de sus respectivas organizaciones.

Asimismo, las normativas vigentes contemplan la posibilidad de que los jugadores se desempeñen en circuitos profesionales de México o Japón durante la temporada 2027, si la disputa entre las partes se extiende hasta el año entrante. Ante este panorama, tanto las directivas de los equipos como los cuerpos técnicos han comenzado a ajustar sus estrategias operativas frente a un receso de temporada inusual.

Esta situación ratifica las proyecciones que manejaba la junta directiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El circuito local mantiene altas expectativas ante la posible incorporación masiva de figuras venezolanas con experiencia en el béisbol organizado para el desarrollo de la campaña 2026-2027.