Águilas del Zulia inicia su camino en la LVBP: Maracaibo se viste de gala para el debut

La jornada inaugural de la liga se llevó a cabo este lunes 12 de octubre en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, donde los Tiburones de La Guaira lograron imponerse 10 carreras por 6 ante los Navegantes del Magallanes.

El conjunto rapaz, ahora bajo la conducción del estratega marabino Guillermo Quiroz, llega a este compromiso tras una serie de exhibición disputada el pasado fin de semana en el Estadio Metropolitano de San Cristóbal, donde la ofensiva dirigida por el también zuliano Lipso Nava mostró un desempeño destacado.

Con este nombramiento, Quiroz se convierte en el décimo tercer exjugador y el décimo estratega nacido en el Zulia en tomar las riendas del equipo. “Es un orgullo para mí recibir esta oportunidad y lo asumo con mucho profesionalismo, vinimos a ganar con el equipo. Jugué aquí, soy de Maracaibo y sé lo que representa esta responsabilidad”, manifestó el nuevo timonel aguilucho.

Para el inicio de la campaña, la organización cuenta con siete de los ocho peloteros importados anunciados, quienes se incorporaron a los entrenamientos de pretemporada el pasado jueves 8 de octubre. La lista incluye a los lanzadores Will Kincanon, Bryce Bonnin, Denson Hull, Jason Bollman, Dylan Covey, Michael Gómez y el jardinero Chris Roller. Se espera que tanto Bollman como Roller aporten su experiencia desde este mismo martes.

A través de sus redes sociales, el equipo expresó su entusiasmo: “El momento llegó. #ALaCarga siempre, aguiluchos. El objetivo es claro y los queremos a todos en esta. Nos vemos en horas”.

La afición zuliana se prepara para respaldar al equipo en sus primeros seis encuentros de la temporada, los cuales se disputarán en condición de local en el diamante marabino.