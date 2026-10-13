Este martes 13 de octubre, la emoción del béisbol profesional venezolano se traslada al estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo. A partir de las 7.00 de la noche, las Águilas del Zulia se medirán ante los Leones del Caracas en lo que será su estreno oficial en la temporada 2026-2027 de la LVBP.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Béisbol
Águilas del Zulia inicia su camino en la LVBP: Maracaibo se viste de gala para el debut
Temporada 2026-2027
|3 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...