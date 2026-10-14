Águilas del Zulia aplasta a Leones del Caracas en un debut de ensueño en Maracaibo

Ante una asistencia que superó los 6.650 espectadores y superando los inconvenientes causados por la lluvia, la novena rapaz capitalizó temprano las dificultades del abridor capitalino Touki Toussaint. En el primer episodio, el equipo zuliano fabricó dos carreras aprovechando el descontrol del lanzador, quien otorgó cuatro boletos en apenas dos tercios de labor.

La combinación de la velocidad de Juan Villavicencio y la precisión del debutante Francisco Rentería permitió inaugurar el marcador mediante un elevado de sacrificio. Este batazo representó la primera carrera impulsada en la carrera profesional de Rentería, quien llega tras ser distinguido como el Jugador Más Valioso en la Dominican Summer League.

“El mánager Guillermo Quiroz fue claro: debemos ejecutar las pequeñas jugadas para asegurar los triunfos. Nos enfocaremos en mover a los corredores y buscar bases extra; si mantenemos este ritmo, estaremos en una posición privilegiada”, comentó Villavicencio tras anotar la primera rayita del encuentro.

Posteriormente, Víctor Arias aportó al ataque al negociar un boleto que impulsó a Aron Estrada, sumando la segunda anotación. En el tercer capítulo, tras dos outs, Yasmil Bucce conectó un imparable y luego anotó gracias a un sencillo de Arias al jardín central, estableciendo una ventaja de 3-0.

“Me siento sumamente emocionado, como si fuera mi primer juego. Es mi debut real en Venezuela y percibo una química especial con este grupo de jóvenes talentos”, expresó el patrullero aragüeño, ficha de los Azulejos de Toronto.

Desde el montículo, el cuerpo de lanzadores de las Águilas ofreció una exhibición de dominio, logrando el noveno blanqueo en juegos inaugurales en la historia de la franquicia. José Dávila inició la labor con dos entradas y dos tercios de calidad, seguido por Henry Gómez y un sobresaliente Giussepe Velásquez, quien regresó a la pelota nacional tras cuatro años de ausencia, acreditándose la victoria tras retirar a siete bateadores con tres ponches.

Tras una pausa de más de dos horas debido a las precipitaciones, el ataque rapaz continuó su curso. Un rally de tres carreras, impulsado por un sencillo de José Salas y un imparable productor de dos de Keiner Delgado, amplió la diferencia. Finalmente, en el séptimo tramo, Salas sumó su segunda empujada y Villavicencio cerró la cuenta con otro elevado de sacrificio para el 8-0 definitivo.

Con este resultado, el equipo zuliano inicia la temporada brindando una satisfacción a su afición y se alista para buscar la barrida en el segundo compromiso de la serie ante los Leones, programado para este miércoles 14 de octubre en el mismo escenario marabino.

Picotazos

Las Águilas mantienen un registro histórico de 31 victorias y 27 derrotas en juegos inaugurales. En este encuentro hicieron su estreno Francisco Rentería, Yasmil Bucce, Jesús Castillo y el lanzador José González. El lanzador Jason Bollman será el encargado de abrir el segundo duelo de la serie.