Leones del Caracas aplastaron a las Águilas en Maracaibo y nivelaron la serie

La ofensiva de la escuadra capitalina tomó el control desde el primer episodio con un ataque de cinco carreras ante el abridor Jason Bollman, impulsadas por las conexiones de José Rondón, Leandro Cedeño, Aldrem Corredor, Lenyn Sosa y Wilfredo Tovar. Posteriormente, en el segundo capítulo, Cedeño amplió la ventaja con un cuadrangular de tres anotaciones que colocó la pizarra 8-0.

Cedeño cerró una jornada brillante al batear de 5-3, con un jonrón y cuatro remolcadas, convirtiéndose en el pilar del ataque visitante. En el montículo, el relevista Wilkel Hernández se acreditó el triunfo tras laborar cuatro entradas, mientras que la derrota recayó sobre Bollman.

Con este resultado, el conjunto caraquista equilibra su récord en el inicio de la temporada regular, tras neutralizar un intento de remontada de los rapaces, quienes lograron anotar tres carreras en la novena entrada.