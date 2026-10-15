Los Leones del Caracas consiguieron una victoria determinante este miércoles al superar 9-4 a las Águilas del Zulia en el Estadio Luis Aparicio «El Grande» de Maracaibo, logrando así dividir los honores en la serie de dos enfrentamientos celebrada en territorio zuliano.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Béisbol
Leones del Caracas aplastaron a las Águilas en Maracaibo y nivelaron la serie
Leandro Cedeño fue la figura clave en la victoria capitalina que igualó la serie en Maracaibo
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Prensa Aguilas del Zulia
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...