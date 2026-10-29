Tras 44 años de espera, los Cerveceros de Milwaukee alcanzaron su primer campeonato de Serie Mundial en la historia de la franquicia. El equipo se impuso 4-1 ante los Rays de Tampa Bay en el quinto juego disputado en el Tropicana Field, cerrando la serie con un marcador global de 4-1.
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William Contreras es nombrado MVP en el primer título de Serie Mundial de los Cerveceros
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Con información de El Nacional
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