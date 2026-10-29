William Contreras es nombrado MVP en el primer título de Serie Mundial de los Cerveceros

El receptor venezolano William Contreras fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, destacando por su aporte ofensivo, su labor defensiva y la dirección del pitcheo durante todo el compromiso. Contreras registró un promedio de .381 con cuatro carreras impulsadas, consolidándose como una pieza fundamental para la obtención del trofeo.

La victoria estuvo respaldada por una sólida actuación del lanzador Jacob Misiorowski, quien trabajó 5.2 entradas en blanco antes de retirarse por molestias físicas. Por su parte, el jardinero zuliano Jackson Chourio completó una postemporada histórica al registrar 11 imparables, estableciendo una nueva marca para la franquicia y para la MLB en un Clásico de Octubre de cinco juegos.

Este título representa el primer cetro para la organización en sus 58 temporadas de existencia. Con este logro, William Contreras se convirtió en el tercer beisbolista venezolano en obtener el premio al Jugador Más Valioso en una Serie Mundial, sumándose a Pablo Sandoval y Salvador Pérez.