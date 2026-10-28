Tampa Bay vence 4-3 a Milwaukee en 12 entradas

El compromiso se mantuvo cerrado durante gran parte del trayecto. Los locales tomaron la delantera en la segunda entrada con un doble de Chandler Simpson que impulsó a Jonny DeLuca. Milwaukee igualó las acciones en el cuarto episodio gracias a un doblete de Cooper Pratt que permitió anotar a Sal Frelick. Posteriormente, Tampa Bay recuperó la ventaja tras una jugada revisada que permitió a Junior Caminero pisar el plato, pero Milwaukee volvió a empatar con un cuadrangular de David Hamilton.

El encuentro se mantuvo igualado hasta la parte alta de la decimasegunda entrada, cuando Cooper Pratt conectó un jonrón ante el relevista Ian Seymour para poner a los visitantes arriba. Sin embargo, la novena de Tampa Bay decidió el encuentro en la parte baja de la decimasegunda entrada, logrando remontar para sellar el marcador definitivo de 4-3.