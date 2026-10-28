Tampa Bay logró una victoria decisiva de 4-3 frente a Milwaukee, un resultado que les permite tomar una ventaja de 3-1 en la serie tras un intenso duelo que se extendió hasta las entradas adicionales.
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Tampa Bay vence 4-3 a Milwaukee en 12 entradas
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