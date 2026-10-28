Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Béisbol

Tampa Bay vence 4-3 a Milwaukee en 12 entradas

Béisbol de Grandes Ligas

|1 min|
Imagen de la noticia: Tampa Bay vence 4-3 a Milwaukee en 12 entradas

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Tampa Bay logró una victoria decisiva de 4-3 frente a Milwaukee, un resultado que les permite tomar una ventaja de 3-1 en la serie tras un intenso duelo que se extendió hasta las entradas adicionales.

Lee también
Mastercard apuesta por la masificación de pagos electrónicos en Venezuela

El compromiso se mantuvo cerrado durante gran parte del trayecto. Los locales tomaron la delantera en la segunda entrada con un doble de Chandler Simpson que impulsó a Jonny DeLuca. Milwaukee igualó las acciones en el cuarto episodio gracias a un doblete de Cooper Pratt que permitió anotar a Sal Frelick. Posteriormente, Tampa Bay recuperó la ventaja tras una jugada revisada que permitió a Junior Caminero pisar el plato, pero Milwaukee volvió a empatar con un cuadrangular de David Hamilton.

El encuentro se mantuvo igualado hasta la parte alta de la decimasegunda entrada, cuando Cooper Pratt conectó un jonrón ante el relevista Ian Seymour para poner a los visitantes arriba. Sin embargo, la novena de Tampa Bay decidió el encuentro en la parte baja de la decimasegunda entrada, logrando remontar para sellar el marcador definitivo de 4-3.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

BéisbolMilwaukeeTampa Bay

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.