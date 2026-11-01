El consumo de agua tibia ha sido una práctica promovida durante siglos en sistemas holísticos como la medicina tradicional china y el Ayurveda. Según especialistas, esta costumbre favorece la salud digestiva al actuar como un lubricante natural que facilita el tránsito intestinal y ayuda a descomponer los alimentos.
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Beber agua tibia: una práctica milenaria para mejorar la digestión
Salud y bienestar
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