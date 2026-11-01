Beber agua tibia: una práctica milenaria para mejorar la digestión

El inmunólogo y profesor de nutrición Mauro Minelli señala que el mejor momento para ingerirla es al despertar. Tras horas de ayuno nocturno, el cuerpo necesita una hidratación inmediata y suave. El agua tibia resulta menos agresiva para la mucosa gástrica y contribuye a la activación del metabolismo.

Además de sus beneficios digestivos, esta práctica ayuda a la desintoxicación, mejora la circulación y puede aliviar la congestión nasal. La ingesta de agua tibia sola antes de la comida ayuda a procesar mejor la grasa y activa el sistema digestivo.

Para potenciar sus efectos, se pueden añadir otros ingredientes:

Agua tibia con limón: alcaliniza el cuerpo y refuerza el sistema inmunológico.

Agua tibia con limón y vinagre de manzana: contribuye a la quema de grasa.

Agua tibia con limón y jengibre: acelera el metabolismo y ayuda a reducir las náuseas.

Esta práctica ofrece diversos beneficios para el cuerpo, los cuales varían según la hora de la ingesta y los ingredientes que se le sumen.