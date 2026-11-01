Recomendaciones clave para aplicar cremas depilatorias sin irritar la piel

El funcionamiento de estos productos se basa en la aplicación de químicos alcalinos que disuelven la queratina del vello, lo que facilita su remoción. Este método permite mantener la piel suave por un periodo de hasta diez días, superando la duración que ofrecen las afeitadoras convencionales.

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No obstante, debido a su composición química, es necesario tomar precauciones para evitar reacciones adversas. Especialmente en personas con piel sensible, se recomienda realizar una prueba en una pequeña superficie y esperar 24 horas antes de aplicar el producto en áreas extensas.

En cuanto a la zona genital, es fundamental utilizar únicamente productos formulados específicamente para el área íntima, limitando su uso al exterior y evitando el contacto con las mucosas. Al finalizar, se debe retirar el producto con abundante agua para eliminar residuos y culminar el proceso con una adecuada hidratación de la piel.