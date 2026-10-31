El mobiliario con acabados de cuero sintético o cuerina se ha convertido en una opción popular para quienes buscan elegancia y sofisticación en la decoración de interiores sin recurrir a pieles de origen animal. Además de ser una alternativa más accesible, estos materiales ofrecen una versatilidad que se adapta a diversos presupuestos, aunque su composición, basada principalmente en fibras de poliéster o policloruro de vinilo, requiere cuidados específicos para mantener su apariencia original.
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Alternativas y cuidados esenciales para muebles con acabados de cuero sintético
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