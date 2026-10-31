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Alternativas y cuidados esenciales para muebles con acabados de cuero sintético

Guía de mantenimiento

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Imagen de la noticia: Alternativas y cuidados esenciales para muebles con acabados de cuero sintético

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El mobiliario con acabados de cuero sintético o cuerina se ha convertido en una opción popular para quienes buscan elegancia y sofisticación en la decoración de interiores sin recurrir a pieles de origen animal. Además de ser una alternativa más accesible, estos materiales ofrecen una versatilidad que se adapta a diversos presupuestos, aunque su composición, basada principalmente en fibras de poliéster o policloruro de vinilo, requiere cuidados específicos para mantener su apariencia original.

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Para conservar este tipo de muebles en óptimas condiciones, los expertos en mantenimiento del hogar sugieren evitar el uso de productos químicos agresivos y proteger las piezas de la exposición directa a la luz solar. La rutina de limpieza recomendada es sencilla: basta con utilizar un paño limpio humedecido en una mezcla de agua tibia y jabón neutro.

Es fundamental actuar con rapidez ante cualquier derrame, ya que estas superficies textiles artificiales tienden a absorber las manchas con facilidad. Prescindir de químicos fuertes en la rutina de limpieza, como aceites comerciales, alcohol en exceso, desengrasantes multiusos o lejía, es vital para no desgastar la capa protectora del material y evitar que pierda su brillo natural.

En situaciones donde la suciedad ha penetrado profundamente, como manchas de tinta o alimentos, se puede recurrir a una medida de emergencia utilizando una cantidad mínima de alcohol medicinal. El procedimiento debe realizarse con paciencia, frotando áreas muy pequeñas para garantizar así que los muebles luzcan relucientes, bien cuidados y libres de rajaduras por mucho más tiempo.

Con información de Magnific

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