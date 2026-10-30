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Cómo preparar hamburguesas vegetales con avena y zanahoria en casa

Gastronomía saludable

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Si busca una alternativa ligera para la cena que no sacrifique el gusto por las hamburguesas, preparar hamburguesas vegetales a base de avena y zanahoria es una excelente opción. Esta receta se presenta como una alternativa perfecta para una cena rápida, fácil de preparar, muy saludable y económica, ideal para quienes desean evitar la pesadez nocturna.

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Para su elaboración, necesitará 100 gramos de avena en copos, 125 mililitros de agua, una zanahoria, media cebolla, un diente de ajo, un huevo, aceite de oliva y especias al gusto como orégano, hierbas provenzales, pimienta, cúrcuma y sal.

¿Quién dijo que cenar hamburguesa no era saludable?: Esta receta con avena y zanahoria es ideal para disfrutar antes de dormir y evitar la pesadez

Preparación paso a paso:

Primero, hidrate la avena mezclándola con el agua en un recipiente hasta que absorba el líquido. Mientras tanto, pele y ralle la zanahoria, y pique finamente la cebolla y el ajo. Integre todos los ingredientes en un bol, añada los condimentos y mezcle hasta obtener una masa homogénea.

Forme cuatro unidades y colóquelas en una bandeja para hornear. Con el horno precalentado a 180 ºC, deberá cocinar las hamburguesas durante 10 minutos por cada lado. Una vez listas, puede servirlas en pan integral con vegetales frescos como lechuga y tomate.

Con información de Freepik

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