Cómo lograr una boloñesa casera sin carne con ingredientes vegetales

Para sustituir la carne picada, los expertos sugieren el uso de lentejas cocidas, que aportan fibra y proteínas, o la soja texturizada, que ofrece una apariencia similar tras su hidratación. El tofu desmenuzado es otra opción valorada por su capacidad para absorber los sabores del sofrito, mientras que los champiñones y las setas aportan una textura jugosa. Las nueces picadas suman un toque crujiente y grasas saludables a la mezcla.

El éxito de esta versión sin carne radica en la elaboración de un sofrito tradicional. El verdadero secreto detrás de todas estas opciones no reside únicamente en el sustituto elegido, sino en la elaboración paciente de un buen sofrito tradicional a base de cebolla, zanahoria y apio, cocinados a fuego lento con aceite de oliva, vino blanco y tomate natural.