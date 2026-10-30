La salsa boloñesa, un pilar de la cocina italiana, ha evolucionado para adaptarse a las nuevas tendencias alimentarias que priorizan el origen vegetal. La cocina de origen vegetal ha ganado un enorme protagonismo, demostrando que es posible obtener preparaciones deliciosas y nutritivas sin recurrir a ingredientes de origen animal.
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Cómo lograr una boloñesa casera sin carne con ingredientes vegetales
Gastronomía saludable
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