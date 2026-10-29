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Cómo preparar una cena saludable en menos de 30 minutos

Nutrición y bienestar

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Imagen de la noticia: Cómo preparar una cena saludable en menos de 30 minutos

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Aunque el agotamiento diario invite a saltarse la última comida del día, acostarnos sin cenar no es una buena idea. Los especialistas advierten que esta práctica puede derivar en hipoglucemias nocturnas, manifestadas a través de sudoración, palpitaciones o despertares repentinos, ya que, aunque estemos en reposo, el cuerpo sigue trabajando y requiere energía constante.

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Para quienes buscan una opción nutritiva que no demande demasiado tiempo, las verduras salteadas a las hierbas representan una alternativa ideal. Esta preparación puede completarse en menos de 30 minutos y permite disfrutar de una comida ligera sin complicaciones.

¿Cenar bien sin moverte del sofá es posible?: Prepara este plato facilísimo en menos de 30 minutos

Ingredientes necesarios:

Para elaborar este plato, se requiere un pimentón rojo, dos verdes, uno amarillo, dos zanahorias, 200 gramos de repollo morado y un cuarto de brócoli. El toque de sabor se logra con aceite de oliva, tomillo, romero, sal y pimienta al gusto.

Preparación paso a paso:

Primero, es necesario lavar y limpiar todos los vegetales. Las zanahorias y los pimientos deben cortarse en bastoncitos uniformes, mientras que el repollo se pica en juliana fina y el brócoli se separa en ramitos. En una sartén con un poco de aceite caliente, se saltean primero los pimientos y las zanahorias durante unos minutos para luego retirarlos. Posteriormente, se saltean el brócoli y la col, añadiendo más aceite si fuera necesario. Finalmente, se integran todos los vegetales, se salpimientan y se sirven en un bol, añadiendo el romero y el tomillo para realzar el sabor.

Con información de Freepik

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