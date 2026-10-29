Aunque el agotamiento diario invite a saltarse la última comida del día, acostarnos sin cenar no es una buena idea. Los especialistas advierten que esta práctica puede derivar en hipoglucemias nocturnas, manifestadas a través de sudoración, palpitaciones o despertares repentinos, ya que, aunque estemos en reposo, el cuerpo sigue trabajando y requiere energía constante.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Estilos de Vida
Cómo preparar una cena saludable en menos de 30 minutos
Nutrición y bienestar
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Freepik
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...